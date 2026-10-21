Starbucks masada oturma için alışveriş şartı getiriyor

Starbucks Çin, WeChat üzerinden yaptığı ayrı bir açıklamaya göre, 2027 mali yılında da ek yatırımlar yapmayı planlıyor; bu yatırımlar arasında yoğun saatlerde personel sayısını artırmak, dijital sistemleri ve temel ekipmanları yükseltmek ve Çin anakarasındaki yaklaşık bin şubeyi yenilemek yer alıyor.

Bu değişiklikler, Starbucks'ın Çin'deki yoğunlaşan rekabetle mücadele ederken kafelerini daha çekici hale getirme çabalarıyla aynı zamana denk geliyor. Zincir, geçen Kasım ayında Çin'deki işletmesinin çoğunluk hissesini 4 milyar dolarlık bir işletme değeri üzerinden özel sermaye şirketi Boyu Capital'e satmayı kabul ederek, büyümesinin bir sonraki aşamasını planlamasına yardımcı olacak yerel bir ortak edindi.

Starbucks Çin, şiddetli rekabet ve fiyat savaşları nedeniyle son iki mali yılda karşılaştırılabilir mağaza satışlarında düşüş kaydetti. Satışlar bu mali yılın başlarında toparlanma belirtileri gösterse de, işletme yeni sahiplik yapısına geçiş sürecinde sürdürülebilir bir büyüme yakalayamadı. Starbucks, Haziran ayında sona eren üçüncü çeyrekten itibaren Çin'deki performansını ayrı olarak açıklamayı bıraktı.