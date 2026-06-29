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Süper Lig'deydi. Kulübün iflası istendi

29.06.2026 11:45

Son Güncelleme: 29.06.2026 11:52

Burak Taşçı

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Eski futbolcu, lisanslı futbol temsilcisi Uğur Avadan, Kayserispor'un iflasını talep eden davayı açtı.

Süper Lig'deydi. Kulübün iflası istendi
Anadolu Ajansı

Kayseri 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, davacı Uğur Avadan tarafından davalı Kayserispor Futbol Anonim Şirketi aleyhine açılan ve görülmekte olan iflas davası nedeniyle duruşma tarihi açıkladı.

 

Adi Takipten Doğan İtirazın Kaldırılması ve İflas kapsamlı dava 28 Eylül 2026 tarihinde saat 11:00'da görülecek.

ALACAKLILARA DUYURU YAPILDI 1
Anadolu Ajansı

ALACAKLILARA DUYURU YAPILDI

Mahkeme yaptığı açıklamada "Alacaklıların, iflas talebi nedeni ile haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin iflas talebinin ilanının yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde Mahkememize başvurarak itiraz ve müdahale talebinde bulunmaları, bu süre içerisinde itiraz ve müdahale talebinde bulunmayanların itiraz ve müdahalelerinin kabul edilmeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur" dedi.

Süper Lig'deydi. Kulübün iflası istendi 2
Resmi Kurum