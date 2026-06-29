Süper Lig'deydi. Kulübün iflası istendi

Mahkeme yaptığı açıklamada "Alacaklıların, iflas talebi nedeni ile haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin iflas talebinin ilanının yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde Mahkememize başvurarak itiraz ve müdahale talebinde bulunmaları, bu süre içerisinde itiraz ve müdahale talebinde bulunmayanların itiraz ve müdahalelerinin kabul edilmeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur" dedi.