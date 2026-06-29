Süper Lig'deydi. Kulübün iflası istendi
29.06.2026 11:45
Son Güncelleme: 29.06.2026 11:52
Eski futbolcu, lisanslı futbol temsilcisi Uğur Avadan, Kayserispor'un iflasını talep eden davayı açtı.
Kayseri 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, davacı Uğur Avadan tarafından davalı Kayserispor Futbol Anonim Şirketi aleyhine açılan ve görülmekte olan iflas davası nedeniyle duruşma tarihi açıkladı.
Adi Takipten Doğan İtirazın Kaldırılması ve İflas kapsamlı dava 28 Eylül 2026 tarihinde saat 11:00'da görülecek.
ALACAKLILARA DUYURU YAPILDI
Mahkeme yaptığı açıklamada "Alacaklıların, iflas talebi nedeni ile haklarının zedelendiğini iddia eden gerçek veya tüzel kişilerin iflas talebinin ilanının yayınlanmasından itibaren 15 gün içinde Mahkememize başvurarak itiraz ve müdahale talebinde bulunmaları, bu süre içerisinde itiraz ve müdahale talebinde bulunmayanların itiraz ve müdahalelerinin kabul edilmeyeceği hususu ilanen tebliğ olunur" dedi.