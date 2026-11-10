Sürücü belgesi sahipleri dikkat. e-Devlet’ten hemen kontrol edin. Büyük paralar ödeyebilirsiniz

12'nci sırada yer alan kodlar arasında sağlık raporu yenileme süresine ilişkin ibare bulunuyor. 12'nci sırada 103'le başlayan bir kod varsa 103.01 üç ayda bir sağlık kontrolü, 103.02 altı ayda bir sağlık kontrolü, 103.03 yılda bir sağlık kontrolü, 103.04 üç yılda bir sağlık kontrolü, 103.05 beş yılda bir sağlık kontrolü yapılması gerekiyor. Bu kodlar nedeniyle e-Devlet'te arama kısmına "e-imzalı sürücü raporları" yazarak kontrol edin. Raporun süresi dolmuşsa polis uygulama noktasında cezaya tabi tutulabilirsiniz.