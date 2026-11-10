Sürücü belgesi sahipleri dikkat. e-Devlet’ten hemen kontrol edin. Milyonlarca lira ödeyebilirsiniz
10.11.2026 08:04
Son Güncelleme: 10.11.2026 08:12
Sürücü belgesi sahiplerini yakından ilgilendiren 12'nci madde büyük ceza ve tazminatlara neden olabiliyor.
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli kodlar sürücü belgelerinde yer alıyor. Sürücü belgesi sınıfı, alınış tarihi, sona erme tarihleri gibi çeşitli bilinen bilgiler dışında 12'nci sırada yer alan bilgiler büyük mağduriyetler oluşturabilir.
Sürücü belgesini alıp sınıfına göre azami 10 yıl yenilemeden kullanacağını zannedenler 12'nci sıradaki kodu kontrol etmesi gerekiyor.
CEZA KESİLEBİLİR
12'nci sırada yer alan kodlar arasında sağlık raporu yenileme süresine ilişkin ibare bulunuyor. 12'nci sırada 103'le başlayan bir kod varsa 103.01 üç ayda bir sağlık kontrolü, 103.02 altı ayda bir sağlık kontrolü, 103.03 yılda bir sağlık kontrolü, 103.04 üç yılda bir sağlık kontrolü, 103.05 beş yılda bir sağlık kontrolü yapılması gerekiyor. Bu kodlar nedeniyle e-Devlet'te arama kısmına "e-imzalı sürücü raporları" yazarak kontrol edin. Raporun süresi dolmuşsa polis uygulama noktasında cezaya tabi tutulabilirsiniz.
TRAFİK KAZASINDA HASAR ÖDENMEZ
Sürücü belgesinde 12'nci sırada sağlık raporu yenileme süresi dolmuşsa ve kazaya karışılmışsa trafik sigortası ve kasko karşı tarafın ya da kendi aracınıza gelen zararı ödemeyebiliyor. Milyonlarca liralık tazminatlarla karşılaşmamak için sürücü belgesinin iyice kontrol edilmesi gerekiyor.
YENİ RAPOR NASIL ALINIR?
Süresi bitmiş veya süresinin bitimine yaklaşılmışsa aile hekimine gidilerek yeni rapor alınması gerekiyor.