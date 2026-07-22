Sürücülere kötü haber. Benzin fiyatları artıyor
22.07.2026 08:35
Benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,23 TL zam gelmesi bekleniyor. Zam sonrası benzin fiyatı bazı illerde 70 liraya yaklaşacak.
Petrol fiyatlarının 90 doları aşmasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına artış yeniden gündeme geldi.
Ortadoğu'daki çatışma ortamının derinleşmesi ve ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırı düzenleyecek olmasını açıklamasıyla birlikte gerilim arttı.
Petrol fiyatları hızlı yükseliş gösterdi.
BENZİN FİYATLARI ARTIYOR
Akaryakıt ürünlerinden benzinin litre fiyatına 1,23 lira zam gelmesi bekleniyor. Zam yarından itibaren geçerli olacak.
BENZİN NE KADAR OLACAK?
Benzinin litresi İstanbul'da 66,94 lira, Ankara'da 67,91 lira, İzmir'de 68,19 lira, doğu illerinde ise 69,54 lira seviyesine yükselecek.