Taksi ve servis plakaları iptal ediliyor
25.08.2026 14:41
Danıştay'ın verdiği karar doğrultusunda Bursa'da taksi ve servis plakalarının çalışma ruhsatları iptal edilecek.
Yüzlerce taksi ve servis esnafı plakalarının işlevsiz kalması tehdidiyle karşı karşıya. 2016 yılından sonra yapılan ihalelerde satılan ticari araç plakalarına dair Danıştay ve ilgili mahkemelerin verdiği kararlar neticesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME kararları gereğince bazı taksi ve servis plakaları iptal edilecek. Çalışma ruhsatları 31 Ocak 2027 tarihi itibarıyla iptal edileceğinden dolayı araçlar trafiğe çıkamayacak.
PLAKA BEDELLERİ ÖDENECEK
Davalara konu plakaların ihale bedellerinin iadesinin sağlanması amacı doğrultusunda, ödemeye esas
bedellerin 2027 yılı Ocak ayındaki Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisinde belirlenmesi ile ödeme iş ve işlemlerinin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmesinin uygun olduğuna karar verildi.
Türkiye Noterler Birliği'nin gelen görüş yazısı doğrultusunda, söz konusu araç maliklerinin noterliklere kendilerinin giderek plakaların sicilden silinmesi işlemlerinin yürütmesine ve silme işlemlerini gerçekleştirdiklerine dair noter belgeleri ile belediye veznelerine başvurmaları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Meclisi tarafından bedellerin tespiti, ödenmesi ve ödeme harici alternatif çözümlerin belirlenmesi noktasında belediye meclisine görüş bildirilmesinin uygun olduğuna da ayrıyeten karar verildi.
543 SERVİS 23 TAKSİ PLAKASI İPTAL EDİLECEK
Halen faaliyette olan 543 servis ve 23 taksi plakası iptal edilip bedelleri maliklerine ödenecek.