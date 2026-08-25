Taksi ve servis plakaları iptal ediliyor

Yüzlerce taksi ve servis esnafı plaka larının işlevsiz kalması tehdidiyle karşı karşıya. 2016 yılından sonra yapılan ihalelerde satılan ticari araç plakalarına dair Danıştay ve ilgili mahkemelerin verdiği kararlar neticesinde Bursa Büyükşehir Belediyesi UKOME kararları gereğince bazı taksi ve servis plakaları iptal edilecek. Çalışma ruhsatları 31 Ocak 2027 tarihi itibarıyla iptal edileceğinden dolayı araçlar trafiğe çıkamayacak.