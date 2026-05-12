Taksiciler bunu beklemiyordu. Yeni kılavuz hazırlandı, her kuruşun vergisini ödeyecekler

Taksilerde yevmiye usulü çalışan şoförler yevmiyelerini plaka sahibi ya da kiralayana verdikten sonra hiçbir yükümlülükleri kalmıyordu. Yeni sistemde plaka sahibi kendisi taksisini çalıştırırsa kendi çalıştığı süre dışında şoförün kazancının da vergisini vermek zorunda kalacak. Bunun dışında plakasını kiraya veren kişiler kiracının kazancının vergisi ve kiracının çalıştırdığı şoförün vergisini vermek zorunda kalabilir.

Eski sistemde temsili ve küçük vergiler ödendiği için şoförün kazancı ya da kiraya verdikleri kişinin kazançlarının vergilerini plaka sahipleri ödüyordu.

Yeni sistemde plaka sahibi, kiracı ve şoförün vergilerinin nasıl ödeneceği karmaşası ortaya çıktı. Yaptıkları işlem yasa dışı olduğu için kiracıların vergiyi ödememe lüksleri bulunuyor. Çünkü kiracının araç üzerinde mülkiyeti bulunmuyor. Yapılan sözleşmeler de kağıt üstünde ve geçerliliği bulunmuyor.

Bu nedenle bir süredir galerici ve komisyoncular elden aldıkları kira gelirlerinin yanında kiracı ya da şoförlerden vergi parası adı altında 10-20-30 bin lira gibi tutarlar talep etmeye başladı.

Yeni dönemde taksi şoförü, taksi plakası kiracısı vergi mükellefi yapılarak vergi ödemeye zorlanabilir. Böyle bir gelişmenin olması halinde yevmiye, yakıt, yemek, SGK primini çıkarmak için 12-24 saat çalışan şoförlerin daha da stres altına girip mesleği bırakabileceği gerçeği de ortaya çıkıyor. Böylece taksi plakası sahipleri asıl işleri olan esnaflığa geri dönebilir.