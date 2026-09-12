Taksicilerden Togg kredisi talebi: T6X kullanmak istiyorlar
12.09.2026 11:24
Taksiciler Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un yeni modeline talip oldu.
Taksiciler, Togg'un yeni modeli T6X'i kullanmak istiyor.
Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Yiğiner, Togg'un T6X modeli için taksici esnafına özel, uygun satın alma ve finansman koşulu sağlanmasını talep ettiklerini anlattı.
"BÜYÜK HEYECAN UYANDIRDI"
Modelin Haziran 2027'de siparişe açılması ve aynı ayın sonunda teslimatlarının başlamasının planlandığını anımsatan Yiğiner, bunun taksici esnafında büyük heyecan uyandırdığını söyledi.
ÖZEL FİNANSMAN KOŞULU TALEBİ
T6X'in yalnızca yerli otomobil pazarında değil, elektrikli araç segmentindeki rekabet açısından da dikkati çeken modellerden biri olmaya aday olduğunu vurgulayan Yiğiner, şunları kaydetti:
"- Togg T6X'in taksici esnafımıza özel, uygun satın alma ve finansman koşullarıyla sunulması, esnafımızın araçlarını yenilemesini kolaylaştırırken, vatandaşlarımızın da modern, yerli, konforlu ve çevreci araçlarla hizmet almasına katkı sağlayacağını düşünüyoruz.
- Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un daha uygun, ulaşılabilir ve rekabetçi bir fiyat hedefiyle geliştirilen yeni modeli T6X'i taksici esnafı olarak kullanmak istiyoruz. Yerli otomobilimizin ticari taksilerde yaygınlaşması hem milli markamıza güç katacak hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sunacaktır."
Yiğiner, Togg T6X'in taksici esnafıyla buluşacağı ve şehirlerin yollarında vatandaşlara hizmet vereceği günü büyük bir heyecan ve sabırsızlıkla beklediklerini sözlerine ekledi.
TOGG T6X FİYATI NE KADAR OLACAK?
Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobillerine olan ilgi gün geçtikçe artarken yeni modeller de Togg'un ürün gamına ekleniyor.
Togg Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, Togg'un yeni otomobili T6X'in fiyatını açıkladı.
Yeni aracın fiyatının 1 milyon 300 bin lira bandında olması bekleniyor.