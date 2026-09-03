Taksicilerin ezeli düşmanıydı, Uber ortak rakiplerine karşı sürücü sendikalarıyla ittifak kurdu

Araç çağırma uygulaması Uber, robotaksilerin yaygınlaşmasını yavaşlatmak amacıyla sürücü sendikalarıyla güçlerini birleştiriyor ve Alphabet'e ait Waymo gibi rakiplerinden gelen sert otonom sürüş teknolojisi rekabetiyle karşı karşıya kalırken beklenmedik ittifaklar buluyor.

Kuruluşunun ilk yıllarında düzenlemeleri ihlal etmesi ve işçi haklarını korumaya yönelik agresif lobi faaliyetleriyle kötü şöhret kazanan Uber , son zamanlarda sendikalarla birlikte ABD'nin New Jersey ve Washington DC gibi eyaletlerinde sürücüsüz taksilerin yaygınlaştırılmasını sınırlama çabalarına katıldı.

Financial Times 'in haberine göre Uber, sürücüler için geçişi kolaylaştırmak amacıyla otonom araçların daha yavaş bir şekilde devreye alınmasını savundu ve yolculuk paylaşım platformlarının sürücüsüz araçları insan sürücülerle birleştiren "hibrit ağlara" sahip olmasını gerektiren kurallar için baskı yaptı.

Bu durum, bir zamanlar Silikon Vadisi'nin yenilik adına işçi haklarını nasıl göz ardı ettiğinin sembolü olan, ancak şimdi kendi temel iş alanında teknolojik bir dönüşümle karşı karşıya kalan bir şirket için dikkat çekici bir değişimi işaret ediyor.

Uber, bu fikri destekleyen Mayıs ayındaki bir belgesinde, sürücülerin kazançlarının Waymo'dan gelen rekabet nedeniyle Los Angeles ve San Francisco'da düştüğünü belirtti.