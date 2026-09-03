Taksicilerin ezeli düşmanıydı, Uber ortak rakiplerine karşı sürücü sendikalarıyla ittifak kurdu
03.09.2026 09:49
Uber, robotaksilerin yaygınlaşmasını yavaşlatmak amacıyla yıllardır rekabet ettiği sürücülere destek verdiğini belirtti.
Araç çağırma uygulaması Uber, robotaksilerin yaygınlaşmasını yavaşlatmak amacıyla sürücü sendikalarıyla güçlerini birleştiriyor ve Alphabet'e ait Waymo gibi rakiplerinden gelen sert otonom sürüş teknolojisi rekabetiyle karşı karşıya kalırken beklenmedik ittifaklar buluyor.
Kuruluşunun ilk yıllarında düzenlemeleri ihlal etmesi ve işçi haklarını korumaya yönelik agresif lobi faaliyetleriyle kötü şöhret kazanan Uber, son zamanlarda sendikalarla birlikte ABD'nin New Jersey ve Washington DC gibi eyaletlerinde sürücüsüz taksilerin yaygınlaştırılmasını sınırlama çabalarına katıldı.
Financial Times'in haberine göre Uber, sürücüler için geçişi kolaylaştırmak amacıyla otonom araçların daha yavaş bir şekilde devreye alınmasını savundu ve yolculuk paylaşım platformlarının sürücüsüz araçları insan sürücülerle birleştiren "hibrit ağlara" sahip olmasını gerektiren kurallar için baskı yaptı.
Bu durum, bir zamanlar Silikon Vadisi'nin yenilik adına işçi haklarını nasıl göz ardı ettiğinin sembolü olan, ancak şimdi kendi temel iş alanında teknolojik bir dönüşümle karşı karşıya kalan bir şirket için dikkat çekici bir değişimi işaret ediyor.
Uber, bu fikri destekleyen Mayıs ayındaki bir belgesinde, sürücülerin kazançlarının Waymo'dan gelen rekabet nedeniyle Los Angeles ve San Francisco'da düştüğünü belirtti.
OTONOM ARAÇLAR REKABETİ KIZIŞTIRDI
Uber'in başkanı Andrew Macdonald, şirketin güncel tutumunun "ironik görünebileceğini" kabul etti.
Macdonald, raporun yayınlandığı sıralarda, "Uber ilk kurulduğunda yoğun bir şekilde büyümeye odaklandık. Gerçekten değerli bir şey inşa ettiğimize inanıyorduk, ancak toplumsal sonuçlarla yeterince ilgilenmedik." şeklinde bir yorumda bulunmuştu.
New York merkezli bir işçi sendikası olan 32BJ'nin başkanı Manny Pastreich, "Bazı yerlerde Uber ile aynı tarafta yer aldık," dedi. "Elimizden geldiğince agresif davrandık... ve en azından otonom araç sürecindeki sonraki adımları yavaşlatabildik." diye ekledi Pastreich.
Rakipler ve şirkete yakın bazı kişiler, Uber'in istihdam ve sosyal konulara odaklanmasının büyük ölçüde kendi çıkarlarına dayalı olduğunu belirtiyor. Araç çağırma şirketi uzun zamandır kendi kendine sürüş teknolojisini geliştiriyor, ancak en büyük rakibi Waymo'nun gerisinde kalıyor.
İnsanlı ve otonom sürüş arasında dengeyi zorunlu kılan düzenlemeler, Waymo'nun birçok şehirde yaptığı gibi, yalnızca otonom sürüş hizmeti sunan şirketlerin kendi uygulamaları üzerinden Uber'i devre dışı bırakmasını engelleyebilir.
Eski bir Uber yöneticisi konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Otonom araçların yaygınlaşması için sürücülerin kaybetmesi gerekiyor. Uber'in amacı bu geçiş sürecini atlatmak." dedi.
"UBER'IN AMACI PİYASAYI PARÇALARA AYIRMAK"
Uber'ın CEO'su Dara Khosrowshahi, 2020'de otonom sürüş teknolojisine adanmış şirket içi birimini 4 milyar dolara satmasının ardından, yatırımcıların baskısıyla otonom sürüş stratejisini yeniden düzenlemek zorunda kaldı.
Khosrowshahi, robot taksilerden gelen trilyon dolarlık fırsattan bahsetse de, teknolojinin henüz Uber'in pazar payını etkilemediğini de savundu.
O zamandan beri ortaklık modeline geçiş yaptı ve araç satın almak ve bir dizi otonom araç şirketine yatırım yapmak için 10 milyar dolardan fazla kaynak ayırdı. Robot taksiler, Uber'in toplam yolculuk hacminin yüzde 0,5'inden daha azını temsil ediyor.
Eski üst düzey yöneticinin açıklamasına göre, Uber'in birden fazla oyuncuyu desteklemesinin nedenlerinden biri de, uygulamasının farklı taksi işletmecilerinden gelen yolculukları bir araya getirme rolünü sürdürmesini sağlamak için "piyasayı parçalara ayırmak".
Çarşamba günü Khosrowshahi, yönetim pozisyonlarını azaltmak ve kaynakları işletme genelinde yeniden yönlendirmek amacıyla, küresel iş gücünün yüzde 10'unu temsil eden yaklaşık 3 bin 300 kişiyi işten çıkaracağını duyurmuştu.
Son dönemdeki tutumlarına rağmen, Uber ile işçi grupları arasındaki güvensizlik oldukça derin. Kurucu Travis Kalanick, yerel ulaşım kurallarını hiçe sayması ve taksi gruplarının yerleşik konumunu ortadan kaldırma çabalarıyla tanınıyor.
SÜRÜCÜLER ESKİ RAKİPLERİNE GÜVENMEKTE ZORLANIYOR
Khosrowshahi daha uzlaşmacı bir tavır takınsa da, sosyal haklar, ücretler ve şoförlerin çalışan olarak sınıflandırılıp sınıflandırılmaması gibi konularda tepkilerle karşılaşıyor.
Yine de, sürücüleri destekleyen politikalar Uber'in desteğiyle ivme kazandı. New Jersey'de Uber lobicileri, robotaksi hizmeti sunan herhangi bir platformun, üç yıllık bir pilot program süresince tüm yolculukların en az yüzde 85'ini insan sürücüler tarafından yapılmasını şart koştu.
Araç çağırma uygulaması, Washington DC'de otonom araçlarla ilgili bir yasa tasarısına karşı çıkan sendikalara katıldı. Uber, önerilen izin rejiminin kendi platformunun yanı sıra küçük rakipleri de dışlayacağını savunuyor.
Şirket, sürücüsüz araçların yollarda kullanılmasına izin verilmesi için yasa koyucuları ikna etmek amacıyla iş kayıplarıyla ilgili endişeleri gidermesi gerektiğini belirtti. Otonom araçlarla ilgili yasal düzenlemeler, büyük ölçüde işçi endişeleri nedeniyle bu yıl ABD'nin altı eyaletinde tıkandı.
Uber'in yapay zeka ve otonom araç politikalarından sorumlu direktörü Harry Hatfield, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, "Güvenlik, trafik sıkışıklığı ve iş üzerindeki etkilerle ilgili endişeleri anlamlı bir şekilde ele alan uzlaşmalar bulmak, gelecekteki uygulamaları mümkün kılacak kalıcı politikalar için muhtemelen tek geçerli yol olabilir." dedi.
Massachusetts'teki sendika lideri Pastreich ise, sürücülerin Uber'in niyetlerinden hâlâ şüphe duyduğunu, özellikle de otonom araçlara daha az tepki gösterilen Kaliforniya, Nevada ve Teksas gibi 20'den fazla ABD eyaletinde sürücüleri savunmak için mücadele etmemiş olmasının bu şüpheyi artırdığını söyledi.