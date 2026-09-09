Tanesi 75 liraya kadar düştü. Balık tezgahının yıldızı belli oldu

Balık satışı yapan esnaf, gün içerisinde palamutun tanesini 100 TL'den satışa sunarken, akşam saatlerinde ise hem vatandaşların daha uygun fiyata balık tüketebilmesi hem de elde kalan ürünlerin satılması amacıyla fiyatı 75 TL'ye kadar düşürdü.