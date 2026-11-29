Tapuda Güvenli Ödeme Sistemi 1 Aralık'ta başlıyor.

Hayata geçirilecek sistemle taşınmaz satışlarında alıcının ödediği bedelin tapu devri tamamlanmadan satıcının hesabına aktarılmasının önüne geçilecek. Böylece taşınmazın mülkiyeti ile satış bedelinin güvenli ve eş zamanlı şekilde el değiştirmesi sağlanacak.

Mevcut uygulamada satış bedelinin elden ödenmesi, taraflar arasında ödeme anlaşmazlıklarına ve yüksek miktarda nakit taşınmasından kaynaklanan güvenlik risklerine yol açabiliyor. Yeni sistemle bu risklerin azaltılması, işlemlerde şeffaflığın artırılması ve kayıt dışılığın önlenmesi hedefleniyor.

SATIŞ BEDELİ ÖDEME HESABINDA BLOKE EDİLECEK

Satış bedeli, sistem kapsamında oluşturulan ödeme hesabında bloke edilecek. Alıcı ve satıcı, kendilerine verilen referans numarasıyla e-Devlet üzerinden başvuru yaparak tapu işlemlerini başlatacak.

TAPU DEVRİNDEN SONRA PARA AKTARILACAK

Tapu devrinin tamamlanmasının ardından ilgili birimin onayıyla bloke edilen tutar satıcının hesabına aktarılacak. İşlemin gerçekleşmemesi veya satışın tamamlanamaması durumunda ise para güvenli ödeme hesabında kalacak ve ilgili tarafa iade edilecek.

Gerçek ve tüzel kişilerin taraf olduğu taşınmaz satışlarını kapsayan sistem, satış bedelinin tamamının veya bir kısmının nakit, havale ya da EFT yoluyla ödenmesi halinde kullanılacak. Banka veya finansman şirketlerinden sağlanan kredi tutarı ise sistem dışında tutulacak. Emlak işletmeleri ise alıcı ve satıcıyı sistemin işleyişi konusunda bilgilendirerek sürece aracılık edecek.