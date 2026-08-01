Tarih belli oldu. Ankara-İstanbul arası 4 saatin altına iniyor
01.08.2026 08:21
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İstanbul seyahat süresinin 4 saatin altına düşeceğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Pamukova YHT İstasyonu ve Alifuatpaşa Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde konuştu.
Uraloğlu, Yüksek hızlı demir yolu hatlarının, konfor, ekonomiklik, yüksek hız ve emniyet avantajları sayesinde öncelikli tercih edilir ulaşım aracı haline geldiğini belirtti.
2009'da Ankara-Eskişehir hattıyla hizmete başlayan yüksek hızlı trenlerle bugüne kadar 114 milyon vatandaşın yolculuk ettiğine değinen Bakan Uraloğlu, "Hızlı tren hatlarımız doğrudan 11 şehre, birçok şehre de bölgesel bağlantılarla 20'nin üzerinde şehre hizmet ediyor. Halkalı-Kapıkule, Ankara-İzmir, Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli, Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep gibi birçok hattımızda yapım çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.
2028'TE 3 BİN KİLOMETRELİK HEDEF
Yaklaşık 5 bin kilometrelik hatta yapım çalışmalarının sürdüğüne değinen Uraloğlu, "2028'e kadar bunun 3 bin kilometrelik bölümünü bitirerek hizmete açmayı hedefliyoruz. Böylece doğrudan 11 ile olan yüksek hızlı demir yolu ulaşım imkanını doğrudan 27 ile ulaştırmış olacağız." açıklamasında bulundu.
Uraloğlu, 2053'te 48 saatte toplam 28 bin 500 kilometrelik demir yolu ağıyla Türkiye'yi dolaşabilme imkanına sahip olacağız." dedi.
Uraloğlu, Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın Eskişehir-İstanbul kesiminde işletmeyi olumsuz etkileyen üç kritik darboğazın olduğunu, bunlardan 12 kilometrelik Doğançay Ripajı-1 kesimini 2022'de hizmete açtıklarını söyledi.
T26 Tüneli ve Doğançay Ripajı-2 varyantında çalışmalara devam ettiklerini belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:
“T26 Tünelimiz, 5 bin 587 metre uzunluğunda, Alifuatpaşa-Arifiye kesiminde yüksek hızlı tren hattının tamamında 250 kilometre hıza ulaşmamızı sağlayacak önemli bölüm. Mevcut durumda 9,2 kilometrelik konvansiyonel hatta 55 kilometrelik hızla seyahat edilebiliyor. Proje kapsamında inşa ettiğimiz 8 kilometrelik yeni hatla bu kesimi devreden çıkarmış olacağız. Tünelimizin kazı çalışmalarını tamamladık. Üstyapı, elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarımıza ise devam ediyoruz. 2027'nin ilk yarısında bunu bitirmiş olacağız. Böylece 20 dakika olan seyahat süresini 9 dakikaya indireceğiz.”
ANKARA-İSTANBUL ARASI 4 SAATİN ALTINA DÜŞÜYOR
Bakan Uraloğlu, Doğançay Ripajı-2 Projesi'nde çalışmaları sürdürdüklerini ifade ederek, burası bittiğinde 23 dakikalık seyahat süresinin 4 dakikaya ineceğini belirtti. Uraloğlu, "Buraları bitirdiğimizde hatta kesintisiz 250 kilometre hıza ulaşmış olacağız. Böylece 30 dakikalık kısalma süresiyle Ankara-İstanbul arasındaki süreyi 4 saatin altına indirmiş olacağız." dedi.