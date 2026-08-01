Yaklaşık 5 bin kilometrelik hatta yapım çalışmalarının sürdüğüne değinen Uraloğlu, "2028'e kadar bunun 3 bin kilometrelik bölümünü bitirerek hizmete açmayı hedefliyoruz. Böylece doğrudan 11 ile olan yüksek hızlı demir yolu ulaşım imkanını doğrudan 27 ile ulaştırmış olacağız." açıklamasında bulundu.

Uraloğlu, 2053'te 48 saatte toplam 28 bin 500 kilometrelik demir yolu ağıyla Türkiye'yi dolaşabilme imkanına sahip olacağız." dedi.