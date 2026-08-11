Tarihi güneş tutulması öncesi oteller doldu taştı. Fiyatlar 2 katına çıktı, yükselmeye devam ediyor
11.08.2026 11:06
Turistlerin, türünün ilk örneği olan güneş hizalanmasını izlemek için İzlanda ve İspanya'ya akın etmesinden dolayı otellerde konaklama fiyatları hızla yükseliyor.
İzlanda ve İspanya'daki bazı şehirlerde otel fiyatları, bu yüzyılda Avrupa kıtasından görülebilen ilk tam güneş tutulmasına tanık olmak için akın eden turistler nedeniyle iki katından fazla arttı.
Lighthouse veri grubuna göre, İzlanda'nın başkenti Reykjavík'te oda fiyatlarının, Çarşamba günü gerçekleşecek güneş tutulması gecesinde ortalama 1000 dolardan fazla olması, 2025 yılının aynı tarihine göre yüzde 140'tan fazla bir artış anlamına geliyor.
Financial Times'ın haberine göre, turizm sektörü son 30 yılın en kötü orman yangınlarıyla sarsılan İspanya'da, güneş tutulmasının tam olarak görüleceği güzergahtaki otel talebi hızla arttı. Kuzey İspanya'daki A Coruña şehrinde fiyatlar iki katından fazla artarken, Bilbao ve Santiago de Compostela'da fiyatlar sırasıyla yüzde 59 ve yüzde 31 oranında yükseldi. Güneş tutulmasının gün batımı vaktinde ufukta alçakta görüleceği Mallorca'da ise fiyatlar beşte bir oranında arttı.
Reykjavík'teki Sky Lagoon'un genel müdürü Helga Maria Albertsdóttir, dünyanın her yerinden çok fazla talep geldiğini belirtirken, otellerinde ağırlanan konukların güneş tutulmasını jeotermal havuzlarda oturarak izleyebileceğini de sözlerine ekledi.
DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDAN TURİST AKINI
Lüks seyahat şirketi Hidden Iceland'ın kurucu ortağı Ryan Connolly, tutulma için ilk rezervasyonunu Eylül 2024'te aldığını söyledi. Mart ayından itibaren daha fazla rezervasyonu geri çevirmek zorunda kaldığını, çünkü ülkenin her yerinde çılgın bir yoğunluk olduğunu belirtti.
Icelandair CEO'su Bogi Nils Bogason'a göre, özellikle ABD'den gelen talep artışını karşılamak için uçuşlara eklemeler yapan şirket, tam kapasiteyle faaliyet gösterecek. Rakip havayolu şirketi Delta da New York'tan Reykjavík'e ek uçuşlar eklediğini duyurdu.
Analiz şirketi AirDNA'ya göre, Airbnb gibi sitelerdeki kısa süreli kiralama işlemlerinde de artış yaşandı ve İzlanda'da güneş tutulmasının tam olarak görülebileceği gece boyunca kira oranları yıllık bazda yüzde 53,7 civarında artış gösterdi.
Daha fazla konut arzına sahip olan İspanya'da etki daha az oldu, ancak tam tutulma güzergahı içindeki oranlar ortalama yüzde 15,8 arttı.
"BOŞ İSPANYA" DOLUP TAŞABİLİR
İspanya hükümeti, güneş tutulmasının turizm harcamalarında 342 milyon euroluk ek bir artış sağlayacağını ve turistleri güneydeki popüler tatil bölgelerinden uzaklaştırarak, tutulmanın görüleceği güzergah üzerinde bulunan ve nadiren ziyaret edilen iç bölgelere, örneğin "Boş İspanya" olarak bilinen ıssız iç kesimlere çekeceğini öngörüyor.
Ancak, ülkenin bazı bölgelerinde orman yangınlarını önlemek için olağanüstü kısıtlamalar devam ediyor. Örneğin, Aragon'da motorlu araç ve ateş yakmak yasaklandı ve Valensiya'daki bazı doğal parklar kapatıldı.
Turizmdeki bu artış karayla sınırlı kalmıyor. Princess Cruises ve Virgin Voyages gibi gemi turu şirketleri, İspanya ve İzlanda kıyıları açıklarında güneş tutulmasını izlemek için biletleri tükenmiş turlar başlattı.
YÜZYILIN TUTULMASI İÇİN PLANLANAN AKTİVİTELER
Özellikle İspanya yerine İzlanda'yı tercih eden turistler, bulut örtüsünün tutulmanın görünürlüğünü önemli ölçüde azaltabileceği için gökyüzünün açık olmasını umuyorlar. Sky Lagoon'dan Albertsdóttir, Reykjavík için hava tahmininin şu anda ideal koşullarda olduğunu ve sadece hafif bir bulut örtüsünün beklendiğini açıkladı.
Connolly'nin belirttiğine göre, Hidden Iceland'ın müşterilerinin çoğu, Reykjanes Yarımadası'ndan güneş tutulmasını izlemeden önce volkanik bölgeyi keşfe çıkacak. Bu nedenle bulutların tutulmayı engellediği en kötü senaryoda bile alternatif bir aktivitenin sunulduğu turistler için yine de değerli bir gezi olacağı belirtiliyor.
Tur operatörleri, özellikle Mısır'ın Luksor kentinde, "yüzyılın tutulması" olarak adlandırılan ve Ağustos ayında gerçekleşecek olan güneş tutulması için rezervasyonların hızla arttığını belirtti. Bu tutulma, 2114 yılına kadar karadan görülebilecek en uzun tam tutulma süresi olacak.