Tarihi güneş tutulması öncesi oteller doldu taştı. Fiyatlar 2 katına çıktı, yükselmeye devam ediyor

İzlanda ve İspanya'daki bazı şehirlerde otel fiyatları, bu yüzyılda Avrupa kıtasından görülebilen ilk tam güneş tutulmasına tanık olmak için akın eden turistler nedeniyle iki katından fazla arttı.

Lighthouse veri grubuna göre, İzlanda'nın başkenti Reykjavík'te oda fiyatlarının, Çarşamba günü gerçekleşecek güneş tutulması gecesinde ortalama 1000 dolardan fazla olması, 2025 yılının aynı tarihine göre yüzde 140'tan fazla bir artış anlamına geliyor.

Financial Times 'ın haberine göre, turizm sektörü son 30 yılın en kötü orman yangınlarıyla sarsılan İspanya'da, güneş tutulmasının tam olarak görüleceği güzergahtaki otel talebi hızla arttı. Kuzey İspanya'daki A Coruña şehrinde fiyatlar iki katından fazla artarken, Bilbao ve Santiago de Compostela'da fiyatlar sırasıyla yüzde 59 ve yüzde 31 oranında yükseldi. Güneş tutulmasının gün batımı vaktinde ufukta alçakta görüleceği Mallorca'da ise fiyatlar beşte bir oranında arttı.

Reykjavík'teki Sky Lagoon'un genel müdürü Helga Maria Albertsdóttir, dünyanın her yerinden çok fazla talep geldiğini belirtirken, otellerinde ağırlanan konukların güneş tutulmasını jeotermal havuzlarda oturarak izleyebileceğini de sözlerine ekledi.