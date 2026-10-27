Tasfiye edilen fonlarda ödeme esasları belli oldu

1. Kanun hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 17.09.2026 tarihli kararları ile tasfiye kapsamına alınan fonlardan Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu yatırım fonlarının tasfiyesine başlanır. Fonların tasfiye sürecine ilişkin çalışmalar SPK’nın koordinasyonunda, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Borsa İstanbul AŞ, Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ (MKK), İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye İş Bankası AŞ ve ilgili diğer kuruluşlarla birlikte yürütülür.

2. Pusula Portföy Yönetimi AŞ’nin ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesi T.C. Ziraat Bankası AŞ, Tera Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu fonların tasfiyesi Türkiye İş Bankası AŞ tarafından yürütülür.

3. Kanun’un 4 üncü maddesinin ikinci veya üçüncü fıkrası kapsamında ve SPK’nın 30.09.2026 ve 15.10.2026 tarihli kararları çerçevesinde Tera Portföy Yönetimi AŞ, Pusula Portföy Yönetimi AŞ ve Atlas Portföy Yönetimi AŞ’nin kurucusu olduğu tasfiye kapsamındaki yatırım fonlarının pay sahiplerine ara ödeme yapılır.