“Kurutma sürecinde hiçbir bandırma veya ilaçlama yapmıyoruz” diyen Kula, “Kadınlar, hijyenik bir şekilde çekirdeklerini ayıklıyor, ardından hiçbir yerle temas etmeyecek şekilde sergilere seriyoruz. İlaç kalıntısı içermediğine dair aldığımız analiz raporları sayesinde başta yurt dışı olmak üzere tüm pazarlara satışımız çok kolaylaşıyor. Bu yıl ayrıca yurt dışından çerezlik olarak gelen aşırı talep üzerine mürdüm eriği kurutmasına da başladık” ifadelerini kullandı.