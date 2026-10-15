Telefon alımlarında yeni dönem. Sınır iki katına çıktı, 12 ay taksit imkanı...

Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) kararlarıyla uyumlu olarak perakende işletmelerinin uygulayacağı taksit süre ve sınırlamalarını düzenledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli satışlarında düzenleme yapma yetkisi kapsamında, BDDK düzenlemesiyle uyumlu yeni kararların alındığı bildirildi.

Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklikle, sıfır cep telefonu satışlarında taksit sınırının 40 bin liraya yükseltildiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Yenilenmiş cep telefonlarında herhangi bir tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit imkanı sağlandı. Mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süreleri, kredi kartı, alışveriş kredisi ve tüketici finansmanı yoluyla yapılan satışlarda BDDK tarafından, bu yöntemlerin dışında kalan senetli satışlar gibi taksitli satış yöntemlerinde ise Ticaret Bakanlığı tarafından belirleniyor.

Perakende sektörünün dinamik yapısı dikkate alınarak vatandaşların ve sektörün ihtiyaçlarına hızlı ve etkin şekilde cevap verilmesi amacıyla yapılan yönetmelik değişikliğiyle, konut satışları hariç olmak üzere perakende işletmelerin tüketicilere yönelik taksitli mal ve hizmet satışlarında taksit sürelerini belirleme ve ilave sınırlamalar getirme konusunda Bakanlığa yetki verildi."