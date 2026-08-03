Temmuz ayı enflasyon rakamları belli oldu

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 2018 5'li Düzey) 2026 yılı Temmuz ayı itibarıyla, 50 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 7 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 117 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK YÜZDE 30,98 ARTTI, AYLIKTA YÜZDE 1,66 ARTTI

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde ,66 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 18,78 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,98 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 31,28 artış olarak gerçekleşti.