Tera Grubu’ndan Pusula Finans hamlesi. Katılım Evim de masada

Tera Grubu, Pusula Finans Holding A.Ş. ile Pusula Finans Holding A.Ş.’nin ve hissedarlarının bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlükteki payların devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başladığını KAP’a yaptığı açıklamayla duyurdu.

Yapılan açıklamada “Tera Grubu’nun finansal hizmetler alanındaki büyüme stratejisi, faaliyet alanlarının genişletilmesi ve güçlü bir finansal ekosistem oluşturulması hedefleri doğrultusunda; Pusula Finans Holding A.Ş. payları ile Pusula Finans Holding A.Ş.’nin hissedarı olduğu Pusula Portföy Yönetimi A.Ş., Pusula Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Katılım Evim Tasarruf Finansman A.Ş. başta olmak üzere, Pusula Finans Holding A.Ş. ve hissedarlarının bağlı şirketlerinden oluşan iktisadi bütünlükteki payların Tera Grubu şirketleri tarafından devralınmasına yönelik olarak mevcut pay sahipleriyle görüşmelere başlanmıştır” denildi.

Açıklamaya göre planlanan işlemle Tera Grubu, halen faaliyet gösterdiği sermaye piyasaları ve portföy yönetiminin yanı sıra yatırım ve finansman hizmetlerindeki faaliyetlerinin ölçeğini ve ürün çeşitliliğini artırmayı hedefliyor. İşlemin tamamlanması halinde farklı finansal hizmet alanlarının aynı stratejik vizyonaltında birbirini tamamlayan daha geniş bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor.