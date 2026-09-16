Tera Portföy'den serbest fonlarda önemli değişiklik. Ödeme süresi uzadı
16.09.2026 21:14
Son Güncelleme: 16.09.2026 21:24
Tera Portföy, yönettiği bazı serbest fonlarda fiyat hesaplama ve yatırımcıya ödeme sürelerinde değişikliğe gitti. Şirket yönetimi "spekülatif atak" altında olduklarını açıkladı.
Tera Finansal Yatırımlar Holding iştiraki Tera Portföy, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, daha önce her gün hesaplanan söz konusu fonların birim pay değeri artık ayda bir kez, her ayın 15'inci gününde belirlenecek.
Yatırımcılar fon paylarını satmak için her iş günü emir verebilecek. Ancak satış işlemi, emrin verildiği günkü fiyat yerine ayın 15'inde hesaplanan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.
Satışın ardından yatırımcıya yapılacak ödeme süresi de uzatıldı. Daha önce iki veya üç iş gününde tamamlanan ödemeler, yeni düzenlemeyle fiyat hesaplama tarihini izleyen 10'uncu iş gününde yapılacak.
Tera Portföy, değişikliğin gerekçesini fonların likidite riskinin daha etkin yönetilmesi olarak açıkladı.
KAP açıklamasında düzenlemenin, "katılma payı iade taleplerinin sağlıklı bir şekilde karşılanabilmesi" ve fon portföyündeki varlıkların yatırımcılar açısından olumsuz piyasa koşullarında satılmasının önüne geçilmesi amacıyla yapıldığı belirtildi.
Yeni düzenleme Tera Portföy'ün altı serbest fonunu kapsıyor:
- DOH: Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- TRU: Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon
- T3B: Tera Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
- TMM: Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon
- TMV: Tera Portföy Algoritmik Stratejiler Serbest Fon
- TLY: Tera Portföy Birinci Serbest Fon
THF VE TP2 FONLARI TEMERRÜDE DÜŞTÜ
Tera Portföy bünyesindeki THF ve TP2 fonlarının da temerrüde düştüğü açıklandı.
Tera Portföy “Kurucusu olduğumuz TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) THF ve TERA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU TP2 katılma payı iade ödemelerinde temerrüt durumu oluşmuştur. İlgili fon hesabına işlem yapılan aracı kurumlar ile mutabakatlar ve likidite yönetim süreci devam etmektedir. Konuya ilişkin gerekli tedbirler özenle alınmakta olup, gelişmeler hakkında yatırımcılarımız bilgilendirilmeye devam edilecektir.” açıklamasında bulundu.
TERA’NIN PATRONU KONUŞTU
Tera Grubu’nun yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen, şer odaklarının planlı, kasıtlı ve organize bir spekülatif atağına maruz kaldıklarını söyledi. Tezmen “Ne yazık ki, milletimiz ve finansal sistemimiz adına üstlendiğimiz bu tarihi sorumluluğun hemen ardından; malum şer odaklarının son derece planlı, kasıtlı ve organize bir spekülatif atağına maruz kalmış bulunmaktayız. dedi.
Tezmen, "İçinde bulunduğumuz bu durum; herhangi bir yerli ya da yabancı finansal kuruluşun tek başına altından kalkamayacağı, tüm piyasayı sirayet altına alma riski taşıyan, olmadık ve emsalsiz büyüklükte yıkım amaçlayan spekülatif bir ataktır.” görüşünü paylaştı.