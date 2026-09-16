Tera Portföy'den serbest fonlarda önemli değişiklik. Ödeme süresi uzadı

Tera Finansal Yatırımlar Holding iştiraki Tera Portföy, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamaya göre, daha önce her gün hesaplanan söz konusu fonların birim pay değeri artık ayda bir kez, her ayın 15'inci gününde belirlenecek.

Yatırımcılar fon paylarını satmak için her iş günü emir verebilecek. Ancak satış işlemi, emrin verildiği günkü fiyat yerine ayın 15'inde hesaplanan pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilecek.

Satışın ardından yatırımcıya yapılacak ödeme süresi de uzatıldı. Daha önce iki veya üç iş gününde tamamlanan ödemeler, yeni düzenlemeyle fiyat hesaplama tarihini izleyen 10'uncu iş gününde yapılacak.