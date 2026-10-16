Tesla takla atan, duvara tırmanan araç tanıttı. Peki ne faydası var?
16.10.2026 07:40
Son Güncelleme: 16.10.2026 08:05
Yıllardır konuşulan efsane proje gerçek oldu. Elon Musk’ın soğuk gaz iticileriyle donattığı yeni oyuncağı Tesla Roadster, 180 derece dönüp takla atabiliyor ve dik duvarlara tırmanıyor.
Geleceğe Dönüş filmindeki zaman makinesi olarak kullanılan otomobil gerçek oldu. Milyarder iş insanı Elon Musk'ın şirketi Tesla, Roadster aracını tanıttı.
Soğuk gaz iticileri sayesinde uçabilen otomobil herkesi hayretler içinde bıraktı. Uçmanın ötesinde önündeki engellerde zıplayıp takla atan otomobil, tamamen dik duvara tırmanıp 180 derece dönüp, itici motorlar sayesinde uçup güvenli olarak yere iniyor.
SpaceX ile ortak proje olarak yürütülen Roadster'da 600 litre ve yaklaşık 250 kilogram sıkıştırılmış hava depolayabilen iki adet ultra yüksek basınçlı hava tankı bulunuyor. Bu tanklar aracın havaya kalkması ve manevra yapmasına imkan tanıyor. Depolanan hava 10 adet nozul üzerinden püskürtülerek havada kalma ve manevra yapma yeteneği sağlıyor. Tanklar kendi kendini doldurabiliyor.
Vakum sistemiyle birlikte dik noktalarda tutunma gerçekleşiyor ve yol tutuşu maksimum hale geliyor. 0'dan 100 km/s'e 1 saniyenin altında çıkıyor.
Yeni Roadster'in 2028 yılında satışa geçmesi planlanıyor.