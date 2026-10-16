Tesla takla atan, duvara tırmanan araç tanıttı. Peki ne faydası var?

SpaceX ile ortak proje olarak yürütülen Roadster'da 600 litre ve yaklaşık 250 kilogram sıkıştırılmış hava depolayabilen iki adet ultra yüksek basınçlı hava tankı bulunuyor. Bu tanklar aracın havaya kalkması ve manevra yapmasına imkan tanıyor. Depolanan hava 10 adet nozul üzerinden püskürtülerek havada kalma ve manevra yapma yeteneği sağlıyor. Tanklar kendi kendini doldurabiliyor.