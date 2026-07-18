Tesla'dan sürpriz hamle. Direksiyonsuz ve pedalsız yeni model satışa çıktı
18.07.2026 08:14
Tesla'nın en yeni aracı, küçük çocuklar için 225 dolarlık bir bisiklet oldu.
Tesla'nın en yeni aracı, küçük çocuklar için 225 dolarlık bir bisiklet oldu.
Tesla, direksiyon simidi olmayan bir başka araç daha piyasaya sürüyor.
Elektrikli otomobil üreticisi, küçük çocuklar için Tesla markalı, 225 dolarlık, pedalsız bir bisiklet piyasaya sürdü. Bisikletin adı Çocuklar İçin Denge Bisikleti.
Tesla için bu çocuk ürünü, ebeveynlere minyatür Tesla ekosistemine daha ulaşılabilir bir giriş noktası sunuyor, ancak ucuz değil.
Tesla'nın versiyonu, genellikle 50 ila 120 dolar arasında değişen birçok giriş seviyesi seçeneğe göre daha pahalı. Fiyatı, 250 dolarlık Woom Go veya 249 dolarlık Guardian Balance Bike gibi bazı üst düzey çocuk bisikletleriyle karşılaştırılabilir.
Denge bisikletleri, küçük çocukların geleneksel pedallı bisikletlere geçmeden önce yönlendirmeyi ve dengeyi öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlandı.
Şirket, bisikletin beş farklı ayarlanabilir koltuk yüksekliğine, yaklaşık 35 kg'lık maksimum ağırlık sınırına ve iki ila beş yaş arası önerilen yaş aralığına sahip olduğunu belirtiyor. Gönderimlerin Ağustos sonlarında başlaması planlanıyor ve web sitesinde ürünün stokta olmadığı belirtiliyor.
Tesla, kendi araç kredilerini çekmelerine daha yıllar olan müşteriler için tasarlanmış daha fazla ürün piyasaya sürüyor. Şirket halihazırda çocuklar için bin 500 dolarlık binilebilir bir Cybertruck, bin 650 dolarlık bir Cyberquad, çocuk kıyafetleri ve bir Optimus aksiyon figürü satıyor.