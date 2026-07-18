Tesla'dan sürpriz hamle. Direksiyonsuz ve pedalsız yeni model satışa çıktı

Tesla'nın versiyonu, genellikle 50 ila 120 dolar arasında değişen birçok giriş seviyesi seçeneğe göre daha pahalı. Fiyatı, 250 dolarlık Woom Go veya 249 dolarlık Guardian Balance Bike gibi bazı üst düzey çocuk bisikletleriyle karşılaştırılabilir.

Denge bisikletleri, küçük çocukların geleneksel pedallı bisikletlere geçmeden önce yönlendirmeyi ve dengeyi öğrenmelerine yardımcı olmak için tasarlandı.