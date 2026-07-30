Ticaret Bakanlığı'ndan yeni düzenleme. 1 Ağustos'ta başlıyor, artık internette o reklamlar yasak
30.07.2026 10:14
Son Güncelleme: 30.07.2026 10:16
Ticaret Bakanlığı astrolog, medyum ve benzeri hizmetlere ilişkin reklamlar ile yasa dışı bahis ve şans oyunları reklamlarının yasak kapsamının genişlediğini duyurdu.
Ticaret Bakanlığı, reklam ve ticari uygulamalarda tüketicilerin yanıltılmasını önlemek, dijital mecralarda güvenilir bir reklam ortamı oluşturmak ve hukuka aykırı tanıtımlarla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla yeni düzenlemeyi 1 Ağustos'ta hayata geçirecek.
Bu kapsamda, 1 Temmuz 2026 tarihli ve 33297 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te reklam yasaklarının kapsamı genişletildi.
BU REKLAMLARA DİKKAT!
Falcı, medyum, astrolog ve benzeri kişiler tarafından sunulan hizmetlere ilişkin reklamlar ile yasa dışı bahis ve kumar oyunlarına yönelik reklam yasağında yeni düzenleme yapıldı.
Söz konusu düzenleme ile tüketicilerin hukuka aykırı faaliyetlere yönlendirilmesinin önüne geçilmesi, yanıltıcı reklamların engellenmesi ve dijital mecralarda daha güvenilir bir reklam ortamının güçlendirilmesi amaçlandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada ise tüketicileri yanıltan, bilgi ve tecrübe eksikliklerini istismar eden, hukuka aykırı ticari uygulamalara zemin hazırlayan ve haksız rekabete neden olan reklam ve ticari uygulamalara karşı denetimlerinin etkin, yaygın ve kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
YÖNETMELİK REKLAMLARDA ŞEFFAFLIĞI ARTIRACAK
Yeni düzenleme kapsamında, tüketicilere indirim veya benzeri bir fayda sağlanmasını belirli bir koşula bağlayan şartlı satış reklamları da indirimli satış reklamlarına ilişkin hükümlere tabi olacak.
Ayrıca, indirimli satış reklamlarında indirimden önceki fiyat olarak, indirimin başlangıç tarihinden önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyatın esas alınması zorunlu hale getirildi. Böylece gerçeği yansıtmayan yüksek indirim algısı oluşturulmasının önüne geçilmesi amaçlanıyor.
İNDİRİMLİ FİYATTAN BİR ÖNCEKİ FİYAT ESAS ALINACAK
Meyve ve sebze gibi çabuk bozulabilen mallar ile hizmetlere ilişkin reklamlarda ise, indirimli fiyattan bir önceki fiyat esas alınarak tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmesi sağlanıyor.