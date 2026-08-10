TMSF, Özkan Yalım'ın araçlarını satıyor. İşte hepsinin değeri
10.08.2026 13:41
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyon kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçları satışa koydu.
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Uşak Belediyesi'ne yönelik düzenlenen rüşvet ve usulsüzlük operasyon kapsamında tutuklanan Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın şirketlerine ait araçları satışa koydu.
TMSF'nin verdiği ilanlarda lüks ciplerden kamyonlara kadar 21 araç listelendi.
Kurum, Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd. Şti'ye ait araç satış ilanını duyurdu. Araçların toplam değeri 21 milyon 928 bin 213 lira. Araçların hepsinde haciz de bulunuyor.
TEKLİFLER BUGÜN VERİLECEK
TMSF'nin ilanında "Tekliflerin, 10.08.2026 tarihi saat 16.00’a kadar Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe, Şişli/İstanbul adresinde veya kadar “Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe, 34394 Şişli/İstanbul adresinde veya Kaşbelen Köyü, 2. Derin Sokak, No: 11/1 İzmir Yolu 8.km Üniversite karşısı Merkez/UŞAK adresine elden teslim etmeleri ya da aynı tarih/saate kadar aynı adreste olacak şekilde posta ile ulaştırılması veya [email protected] veya [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. E-posta yoluyla gönderilen şartname asılları ihale saatinden önce Yalım Petrol yetkililerine mutlaka ibraz edilmesi gerekmektedir." ayrıntısı yer aldı.
TEMİNAT MEKTUBU SUNULACAK
İhaleye katılmak isteyenlerin her bir araca ait teminat bedeli/bedellerini; Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliye Sanayi Ve Ticaret Ltd.Şti.’nin Halkbank Uşak 1 Eylül Şubesi TR510001200137100010102248 IBAN no.lu TL yatırılacak ya da aynı tutarda 2 ay süreli geçici banka teminat mektubunu şirkete teslim edecek.
İhale mahallinde nakit teminat tahsili yapılmayacak.
İHALE YARIN GERÇEKLEŞECEK
İhale, istekliler arasında 11 Ağustos 2026 günü saat 14:10’da TMSF’nin Büyükdere Cad. No: 143 Esentepe/İstanbul adresinde yapılacak.
ARAÇLARIN EKSPERTİZİ YAPILMADI
Satış ilanında belirtilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi niteliğinde bulunuyor ve araçlar bulunduğu hali ile satışa çıkarıldı.
BORNOVA BELEDİYESİ'NE İŞE SOKTUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI
Yalım ile ilişkisi olduğu iddia edilen A.A. Bornova Belediyesi'nde fiilen görev yapmadığı halde maaş aldığı öne sürülüyordu. Bu kapsamda Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki'nin de aralarında olduğu 4 kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı.
Eşki, A.A.'ya referans olduğunu ancak fiilen işe devam edip etmediğini bilmediğini öne sürmüş, 5 aylık maaşın da belediye veznesine ödenerek zararın karşılandığını belirtmişti.
SORUŞTURMA HAKKINDA BİLİNENLER
CHP'li belediyelere ilişkin yolsuzluk ve rüşvet operasyonları sürerken Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 31 Mart'ta tutuklanmıştı.
Tutuklanan Yalım'a belediye tarafından şirketlere verilen ihalelerde mükerrer faturalandırma ve oluşan farkın rüşvet olarak alınması gibi suçlamalar yöneltilmişti.
PARTİ ÜYELİĞİ ASKIYA ALINDI
CHP yönetimi rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın parti üyeliğini askıya almıştı.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU
Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yalım'a ait otel, restoran, disko ve barda aramalar yapılmıştı. Merkeze bağlı Kaşbelen köyü yakınlarındaki işletmelerdeki 8 bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 CD ve 2 kamera kayıt cihazına el konulmuştu.
Son olarak yolsuzluk iddialarıyla tutuklanan Özkan Yalım'ın mal varlığına el konuldu. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Yalım'ın el konulan şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı.