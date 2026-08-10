TMSF, Özkan Yalım'ın araçlarını satıyor. İşte hepsinin değeri

TMSF'nin ilanında "Tekliflerin, 10.08.2026 tarihi saat 16.00’a kadar Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe, Şişli/İstanbul adresinde veya kadar “Büyükdere Caddesi No:143 Esentepe, 34394 Şişli/İstanbul adresinde veya Kaşbelen Köyü, 2. Derin Sokak, No: 11/1 İzmir Yolu 8.km Üniversite karşısı Merkez/UŞAK adresine elden teslim etmeleri ya da aynı tarih/saate kadar aynı adreste olacak şekilde posta ile ulaştırılması veya [email protected] veya [email protected] adresine gönderilmesi gerekmektedir. E-posta yoluyla gönderilen şartname asılları ihale saatinden önce Yalım Petrol yetkililerine mutlaka ibraz edilmesi gerekmektedir." ayrıntısı yer aldı.