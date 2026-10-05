Togg ekim ayı kampanyası belli oldu, 711 bin lira verene sıfır Togg. Taksitler 33 bin lira
05.10.2026 15:47
Togg, T10X V2 ve T10F V2 modelleri için sıfır faizli, 48 aya varan vadeli kampanyasını duyurdu. İşte Togg'un tüm modelleri için yeni kredi kampanyası.
Togg satış kampanyalarına devam ediyor. Sınırlı sayıdaki araçlar için faizsiz, vadeli kredi imkanları bulunuyor.
Elektrikli araç almak isteyenler için Togg yeni avantajlı kampanyasını duyurdu.
TOGG T10X NE KADAR?
T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 137 liradan satılıyor.
TOGG T10F NE KADAR?
T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira, V2 4More 3 milyon 217 bin 937 liradan satılıyor.
KREDİ KAMPANYASINDA NELER VAR?
Sınırlı sayıda T10F bireysel kullanıcılara özel yüzde 0 faizli finansman seçenekleriyle kredi veriliyor.
T10F KREDİ KAMPANYASI
Togg T10F kredi kampanyasında T10F V2 için 1 milyon lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 166 bin 667 lira aylık ödeme, 800 bin lira kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz, 100 bin lira aylık ödeme, 600 bin lira kredi, 12 ay vade, aylık 50 bin lira ödeme imkanı sunuluyor.
T10X'LERDE DE SIFIR FAİZ AVANTAJI SÜRÜYOR
Togg T10X V2 800 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 133 bin 334 lira aylık taksit, 600 bin lira kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz, 75 bin lira aylık taksit, 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 33 bin 334 lira aylık ödeme imkanı sunuluyor.
T10X ve T10F V2 araçlarda geçerli olmak üzere 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranıyla aylık 78 bin 8 lira avantajı da sunuluyor. Bu kampanyadan yararlananlara 3 bin kWh 1 yıllık şarj değerinde Toggen hediye ediliyor.
Ekim ayında Trugo'nun yüzde 20 indirim avantajı da bulunuyor.