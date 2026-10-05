Togg ekim ayı kampanyası belli oldu, 711 bin lira verene sıfır Togg. Taksitler 33 bin lira

Togg T10X V2 800 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 133 bin 334 lira aylık taksit, 600 bin lira kredi, 8 ay vade, yüzde 0 faiz, 75 bin lira aylık taksit, 400 bin lira kredi, 12 ay vade, yüzde 0 faiz, 33 bin 334 lira aylık ödeme imkanı sunuluyor.

T10X ve T10F V2 araçlarda geçerli olmak üzere 1,7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranıyla aylık 78 bin 8 lira avantajı da sunuluyor. Bu kampanyadan yararlananlara 3 bin kWh 1 yıllık şarj değerinde Toggen hediye ediliyor.

Ekim ayında Trugo'nun yüzde 20 indirim avantajı da bulunuyor.