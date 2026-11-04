Togg'dan yeni kampanya, 30 bin lira taksitle satılıyor

T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira, V2 4More 3 milyon 217 bin 937 liradan satılıyor.

KREDİ KAMPANYASINDA NELER VAR?

Sınırlı sayıda T10F bireysel kullanıcılara özel yüzde 0 faizli finansman seçenekleriyle kredi veriliyor.



T10F KREDİ KAMPANYASI

Togg T10F kredi kampanyasında T10F V2 için 700 bin lira kredi, 4 ay vade, yüzde 0 faiz, 175 bin 667 lira aylık ödeme, 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 83 bin 334 lira aylık ödeme, 300 bin lira kredi, 10 ay vade, aylık 30 bin lira ödeme imkanı sunuluyor.

Filo satın alımlarına özel yüzde 100 finansman desteği sürüyor. T10F V2 için 700 bin lira kredi, 4 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık ödeme 175 bin lira, 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 83 bin 334 lira taksit, 300 bin lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 30 bin lira taksit, T10F 4More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz 150 bin lira taksit imkanı sunuluyor.