Togg'dan yeni kampanya, 30 bin lira taksitle satılıyor
04.11.2026 10:45
Togg, T10X V2 ve T10F V2 modelleri için yeni kredi kampanyasını duyurdu.
Togg satış kampanyalarına devam ediyor. Sınırlı sayıdaki araçlar için faizsiz, vadeli kredi imkanları bulunuyor.
Elektrikli araç almak isteyenler için Togg yeni avantajlı kampanyasını duyurdu.
TOGG T10X NE KADAR?
T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 909 bin 48 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 219 bin 668 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 411 bin lira, V2 4More Obsidiyen 3 milyon 218 bin 137 liradan satılıyor.
TOGG T10F NE KADAR?
T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira, V1 RWD Uzun Menzil 2 milyon 195 bin 600 lira, V2 RWD Uzun Menzil 2 milyon 370 bin 930 lira, V2 4More 3 milyon 217 bin 937 liradan satılıyor.
KREDİ KAMPANYASINDA NELER VAR?
Sınırlı sayıda T10F bireysel kullanıcılara özel yüzde 0 faizli finansman seçenekleriyle kredi veriliyor.
T10F KREDİ KAMPANYASI
Togg T10F kredi kampanyasında T10F V2 için 700 bin lira kredi, 4 ay vade, yüzde 0 faiz, 175 bin 667 lira aylık ödeme, 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 83 bin 334 lira aylık ödeme, 300 bin lira kredi, 10 ay vade, aylık 30 bin lira ödeme imkanı sunuluyor.
Filo satın alımlarına özel yüzde 100 finansman desteği sürüyor. T10F V2 için 700 bin lira kredi, 4 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık ödeme 175 bin lira, 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 83 bin 334 lira taksit, 300 bin lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 30 bin lira taksit, T10F 4More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz 150 bin lira taksit imkanı sunuluyor.
T10X'LERDE DE SIFIR FAİZ AVANTAJI SÜRÜYOR
Togg T10X V2 700 bin lira kredi, 4 ay vade, yüzde 0 faiz, 175 bin lira aylık taksit, 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 83 bin 334 bin lira aylık taksit, 300 bin lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 30 bin lira aylık taksit, T10X 4More 1.5 milyon lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 150 bin lira aylık taksit, T10X V2 1.7 milyon lira kredi, 48 ay vade, yüzde 2,95 faiz oranı 78 bin 8 lira aylık taksit, T10X 4More 1.5 milyon lira kredi, 36 ay vade, yüzde 2,95 faiz, aylık 77 bin 527 lira taksit imkanıyla satılıyor.
Filo satışlarında T10X V2 için 700 bin lira kredi, 4 ay vade, yüzde 0 faiz, aylık ödeme 175 bin lira, 500 bin lira kredi, 6 ay vade, yüzde 0 faiz, 83 bin 334 lira taksit, 300 bin lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz, 30 bin lira taksit, T10X 4More için 1,5 milyon lira kredi, 10 ay vade, yüzde 0 faiz 150 bin lira taksit imkanı sunuluyor.