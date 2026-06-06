TOKİ 64 ilde kurasız 20 bin konut satışı: TOKİ 20 bin konut hangi illerde yapılacak? İşte en çok merak edilen soruların cevabı ve örnek daireler

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından üretilen ve üretilmekte olan projeler kapsamında yer alan konutlar; kurasız ve başvuru önceliğine göre konut seçme/satın alma imkânı ile 15 Haziran 2026 – 17 Temmuz 2026 tarihlerinde açık satışa sunuluyor.

64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin en çok merak edilen ilişkin merak edilen 10 soru yanıtlandı.