TOKİ açık satışları başlıyor. TOKİ 20 bin konutun yerlerini belirledi. İşte satılacak evler ve fiyatları

Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı, KDV oranı yüzde 1 olan projeler için peşin olarak tahsil edilecek. KDV oranı yüzde 10 olan projeler için teslimden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek. Peşin olarak satılan konutların KDV'si peşin olarak ödenecek. Projelerin konut teslim bilgisi “Proje Listesi” tablosunda belirtildiği gibi; teslime hazır projelerden konut satın alanlar projenin temerküz şubesine giderek KDV faturasını kestirecek ve şantiyeye giderek konutlarını teslim alacaklar. Teslimli olmayan projeler kapsamında satışa sunulan konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 48 ay olarak belirlendi. Konut tesliminden sonra alıcı, Yönetim Planı ve KMK’da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecek. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlü olacak.