TOKİ açık satışları başlıyor. TOKİ 20 bin konutun yerlerini belirledi. İşte satılacak evler ve fiyatları
05.06.2026 07:40
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, açık satış yöntemiyle elinde hazır bulunan ve inşaatı devam eden konutları peşin ya da taksitle satmaya başlıyor.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından üretilen ve üretilmekte olan projeler kapsamında yer alan konutlar; kurasız ve başvuru önceliğine göre konut seçme/satın alma imkânı ile 15 Haziran 2026 – 17 Temmuz 2026 tarihlerinde açık satışa sunuluyor. Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden satışlar gerçekleşecek.
FİYATLAR BANKA VE TOKİ WEB SİTESİNDE YER ALACAK
Konutların satış fiyat ve koşulları ilgili banka şubelerinde ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığının web sayfası (www.toki.gov.tr) aracılığıyla duyurulacak. 2.1 milyon liradan başlayan 18 bin lira taksitli seçenekler bulunuyor.
KİMLER ALABİLECEK?
T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacak. Konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirim, yüzde 50 peşinat bedeli için 72 ay vade, yüzde 8 indirim, yüzde 50 peşinat bedeli için 60 ay vade (Peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 30 Haziran 2027 tarihine kadar ödenecek.) alternatiflerinden birini seçerek peşinatlarını ilgili banka şubelerine yatıracak ve Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalayacaklar.
TAKSİTLER MEMUR MAAŞ ZAMMI ORANINDA ARTACAK
Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, bir önceki 6 aylık dönemdeki Memur Maaş Artış Oranı dikkate alınarak, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan TÜFE oranını geçmeyecek şekilde artırılacak. İlk taksit ödeme tarihi Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay olup, ilk 6 aylık dönemsel artış Ocak 2027 tarihinden itibaren başlatılacak. Peşinat bedeli üzerinden yüzde 0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden yüzde 5 (yüzde beş) oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecek. Ayrıca banka komisyonu ve BSMV her taksit ödemesiyle birlikte, taksit tutarı üzerinden alıcıdan tahsil edilecek.
EVİ OLANLAR ALAMAYACAK
Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri ve eşleri üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri ve eşlerinin daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacak. Bu şartın taşınmadığının tespiti halinde gayrimenkul satış sözleşmesi hiçbir ihbar ve ihtara lüzum olmaksızın feshedilecek. Kampanya kapsamındaki projelerden bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet konut satışı yapılacak. Hane halkı adına birden fazla konut alanların konut sözleşmeleri geçersiz sayılacak. Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki bilgiler esas kabul edilecek.
CAYMA HAKKI NASIL İŞLEYECEK?
Konut alıcısı, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip olacak. Konut alıcısı, gayrimenkulün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönme hakkına sahip olacak.
ALINAN EVLER SATILABİLECEK Mİ?
Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını konut tesliminden 1 yıl sonra üçüncü şahıslara devir edebilecekler.
KONUT TESLİMİNDE ÖDEME YAPILACAK MI?
Anahtar teslim tarihinde, 3065 sayılı KDV Kanunu kapsamında geçerli KDV oranı üzerinden tahakkuk edecek Katma Değer Vergisi tutarı, KDV oranı yüzde 1 olan projeler için peşin olarak tahsil edilecek. KDV oranı yüzde 10 olan projeler için teslimden sonraki vadelere yayılarak tahsil edilecek. Peşin olarak satılan konutların KDV'si peşin olarak ödenecek. Projelerin konut teslim bilgisi “Proje Listesi” tablosunda belirtildiği gibi; teslime hazır projelerden konut satın alanlar projenin temerküz şubesine giderek KDV faturasını kestirecek ve şantiyeye giderek konutlarını teslim alacaklar. Teslimli olmayan projeler kapsamında satışa sunulan konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 48 ay olarak belirlendi. Konut tesliminden sonra alıcı, Yönetim Planı ve KMK’da öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecek. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan giderlerini ödemekle yükümlü olacak.