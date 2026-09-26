NTV

TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları sona erdi, kuralar ne zaman çekilecek?

26.09.2026 10:25

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

TOKİ’nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşaması tamamlandı. İnceleme aşamasının ardından bin 17 kişi için kura sürecine geçilecek.

TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları sona erdi, kuralar ne zaman çekilecek?
IHA

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) ev sahibi olacağı ve ilk kez İstanbul’da uygulamaya alınacak kiralık sosyal konutlar için 14 Eylül’de başvuru süreci başlamıştı.

 

Süreç, dün itibarıyla sona erdi.

 

İncelemenin ardından şartları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için ekim ayında kura çekimi yapılıp konut teslimatları başlayacak.

"KİRALAR 10 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK" 1
IHA

"KİRALAR 10 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK"

500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul’da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşları faydalanabilecek.

 

Yine en az bir yıldır İstanbul’da kesintisiz ikamet etme şartı da aranacak.

 

10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde kiralanacak. Genç evli ailelere, 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.

 

Kira bedellerinde ilk 12 ay artış yapılmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin ardından ocak ayında TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak gerçekleştirilecek, sonraki artışlar da her yıl ocak ayında aynı yöntemle uygulanacak.

 

Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla, ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta Arnavutköy’de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam bin 71 konut kiralanacak.

 

Bu kampanyada vatandaşlardan başvuru ücreti alınmadı.

KİRALIK KONUT YAPILACAK İLÇELERDEKİ EN DÜŞÜK KİRALAR NE KADAR? 2
IHA

KİRALIK KONUT YAPILACAK İLÇELERDEKİ EN DÜŞÜK KİRALAR NE KADAR?

Güngören 1+1 24 bin lira

Güngören 2+1 27 bin lira

Güngören 3+1 36 bin lira

Güngören 4+1 65 bin lira

Beyoğlu 1+1 15 bin lira

Beyoğlu 2+1 17 bin lira

Beyoğlu 3+1 25 bin 500 lira

Beyoğlu 4+1 36 bin 500 lira

Başakşehir 1+1 15 bin lira

Başakşehir 2+1 12 bin 500 lira

Başakşehir 3+1 16 bin 500 lira

Başakşehir 4+1 49 bin lira

Gaziosmanpaşa 1+1 17 bin lira

Gaziosmanpaşa 2+1 16 bin lira

Gaziosmanpaşa 3+1 25 bin lira

Gaziosmanpaşa 4+1 38 bin lira

Arnavutköy 1+1 15 bin lira

Arnavutköy 2+1 16 bin lira

Arnavutköy 3+1 22 bin lira

Arnavutköy 4+1 30 bin lira

Ataşehir 1+1 19 bin lira

Ataşehir 2+1 20 bin lira

Ataşehir 3+1 22 bin lira

Ataşehir 4+1 32 bin lira

Sancaktepe 1+1 15 bin lira

Sancaktepe 2+1 18 bin lira

Sancaktepe 3+1 20 bin lira

Sancaktepe 4+1 27 bin 500 lira

Ümraniye 1+1 15 bin lira

Ümraniye 2+1 18 bin lira

Ümraniye 3+1 25 bin lira

Ümraniye 4+1 40 bin lira

Üsküdar 1+1 17 bin 500 lira

Üsküdar 2+1 20 bin lira

Üsküdar 3+1 25 bin lira

Üsküdar 4+1 41 bin lira

Maltepe 1+1 17 bin 500 lira

Maltepe 2+1 21 bin lira

Maltepe 3+1 28 bin lira

Maltepe 4+1 44 bin lira

Tuzla 1+1 20 bin lira

Tuzla 2+1 19 bin 500 lira

Tuzla 3+1 17 bin lira

Tuzla 4+1 32 bin 500 lira

Kartal 1+1 20 bin lira

Kartal 2+1 21 bin lira

Kartal 3+1 29 bin lira

Kartal 4+1 28 bin lira