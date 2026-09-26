TOKİ kiralık sosyal konut başvuruları sona erdi, kuralar ne zaman çekilecek?
26.09.2026 10:25
TOKİ’nin kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşaması tamamlandı. İnceleme aşamasının ardından bin 17 kişi için kura sürecine geçilecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ) ev sahibi olacağı ve ilk kez İstanbul’da uygulamaya alınacak kiralık sosyal konutlar için 14 Eylül’de başvuru süreci başlamıştı.
Süreç, dün itibarıyla sona erdi.
İncelemenin ardından şartları sağladıkları belirlenen ve başvurusu geçerli sayılan vatandaşlar için ekim ayında kura çekimi yapılıp konut teslimatları başlayacak.
"KİRALAR 10 BİN LİRADAN BAŞLAYACAK"
500 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hayata geçirilen kiralık sosyal konut sisteminden İstanbul’da hane geliri 100 bin liranın altında olan, tapuda üzerine evi bulunmayan, 18 yaşından büyük, evli T.C. vatandaşları faydalanabilecek.
Yine en az bir yıldır İstanbul’da kesintisiz ikamet etme şartı da aranacak.
10 bin liradan başlayan tutarlarla kiralanacak evler gruplara göre 1+1, 2+2, 3+1 ve 4+1 olacak şekilde kiralanacak. Genç evli ailelere, 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere, 2+1, 3+1 veya 4+1 konut tahsis edilecek.
Kira bedellerinde ilk 12 ay artış yapılmayacak. İlk artış, 12 aylık sürenin ardından ocak ayında TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak gerçekleştirilecek, sonraki artışlar da her yıl ocak ayında aynı yöntemle uygulanacak.
Birinci grupta yer alan Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, ikinci gruptaki Maltepe, Tuzla, ve Kartal ilçelerinde 330, üçüncü gruptaki Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde 291, dördüncü grupta Arnavutköy’de ise 90 olmak üzere ilk etapta toplam bin 71 konut kiralanacak.
Bu kampanyada vatandaşlardan başvuru ücreti alınmadı.
KİRALIK KONUT YAPILACAK İLÇELERDEKİ EN DÜŞÜK KİRALAR NE KADAR?
Güngören 1+1 24 bin lira
Güngören 2+1 27 bin lira
Güngören 3+1 36 bin lira
Güngören 4+1 65 bin lira
Beyoğlu 1+1 15 bin lira
Beyoğlu 2+1 17 bin lira
Beyoğlu 3+1 25 bin 500 lira
Beyoğlu 4+1 36 bin 500 lira
Başakşehir 1+1 15 bin lira
Başakşehir 2+1 12 bin 500 lira
Başakşehir 3+1 16 bin 500 lira
Başakşehir 4+1 49 bin lira
Gaziosmanpaşa 1+1 17 bin lira
Gaziosmanpaşa 2+1 16 bin lira
Gaziosmanpaşa 3+1 25 bin lira
Gaziosmanpaşa 4+1 38 bin lira
Arnavutköy 1+1 15 bin lira
Arnavutköy 2+1 16 bin lira
Arnavutköy 3+1 22 bin lira
Arnavutköy 4+1 30 bin lira
Ataşehir 1+1 19 bin lira
Ataşehir 2+1 20 bin lira
Ataşehir 3+1 22 bin lira
Ataşehir 4+1 32 bin lira
Sancaktepe 1+1 15 bin lira
Sancaktepe 2+1 18 bin lira
Sancaktepe 3+1 20 bin lira
Sancaktepe 4+1 27 bin 500 lira
Ümraniye 1+1 15 bin lira
Ümraniye 2+1 18 bin lira
Ümraniye 3+1 25 bin lira
Ümraniye 4+1 40 bin lira
Üsküdar 1+1 17 bin 500 lira
Üsküdar 2+1 20 bin lira
Üsküdar 3+1 25 bin lira
Üsküdar 4+1 41 bin lira
Maltepe 1+1 17 bin 500 lira
Maltepe 2+1 21 bin lira
Maltepe 3+1 28 bin lira
Maltepe 4+1 44 bin lira
Tuzla 1+1 20 bin lira
Tuzla 2+1 19 bin 500 lira
Tuzla 3+1 17 bin lira
Tuzla 4+1 32 bin 500 lira
Kartal 1+1 20 bin lira
Kartal 2+1 21 bin lira
Kartal 3+1 29 bin lira
Kartal 4+1 28 bin lira