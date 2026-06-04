TOKİ'den konut kampanyası, 18 bin lira taksitle, kurasız evler satışa çıkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20 bine yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2.1 milyondan, başlayan 18 bin lira, taksitli seçeneklerimiz var. 3 ayrı seçeneğimiz olacak. Peşin ödeyene yüzde 25 indirim yapıyoruz. Yüzde 50, peşinatım var diyebilirsiniz; ona da yüzde 8 indirim yapıyoruz. ‘Yüzde 50 yok, yüzde 25 var, yüzde 25'ini bir yıl sonra ödeyeyim’ diyen vatandaşımıza da işte yine aynı şekilde 60 ay vade seçeneği sunuyoruz. Yani yeni, sağlam, sosyal altyapısı, olan binalara baktığınızda neredeyse aslında, kiraya yakın bir fiyatla vatandaşımız burada oturabilecek. Yani vatandaş 1-1,5 milyon TL tasarrufu olan bir vatandaşımız, kira öder gibi buradan Ankara'dan, Konya'dan ev alabiliyor” ifadelerini kullandı.