Toyota'lar turbolanıyor. Yeni motor yüzde 15 daha tasarruflu olacak

Toyota, elektrikli kullanım için mevcut bir motoru uyarlamadı. Bunun yerine, motoru, hibrit sistemi ve güç elektroniğini tek bir entegre güç aktarma sistemi olarak birlikte geliştirdi. Yeni 1,5 litrelik motorlar baştan itibaren elektrifikasyon için tasarlandı. Seleflerine göre daha küçük ve daha verimli olması bekleniyor. Atmosferik versiyon, Toyota'nın şu anda 1,8 litrelik motoru ve 1,5 litrelik üç silindirli motoru tarafından karşılanan hibrit sistem performans aralığını kapsayacak şekilde tasarlandı.

Motorlar, daha hafif ve kompakt elektrik motorları ve güç kontrol üniteleriyle eşleştirildi. Bu bileşenlerin daha yakın entegre edilmesi, tüm sistemdeki kayıpları azaltmayı amaçlıyor.