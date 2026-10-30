Toyota'lar turbolanıyor. Yeni motor yüzde 15 daha tasarruflu olacak
30.10.2026 09:35
Toyota'nın benzinli araçlarındaki atmosferik motor tercihlerine turbo motor da ekleniyor. Toyota'dan yapılan açıklamada yeni motor yüzde 15 daha fazla tasarruf sağlayacak.
Toyota alışılmışın dışına çıkmaya başladı. Sorunsuzlukla övünen marka, turbo motora geçiş yapıyor.
Toyota, gelecekteki çok yollu araç platformları için tasarlanmış yeni nesil bir hibrit güç aktarma sistemi geliştiriyor. Sistem, atmosferik ve turboşarjlı yeni bir dört silindirli 1,5 litrelik motor ailesini, daha hafif ve daha kompakt elektrik motorları, güç kontrol üniteleri ve invertörlerle birleştiriyor. Toyota, yüzde 15'ten fazla daha iyi yakıt ekonomisi hedefliyor. Yeni hibrit sistem ayrıca çok daha küçük ve tavizsiz BEV performansı sunmak üzere tasarlanmış yeni çok yollu platforma entegre edilebiliyor.
TAMAMEN YENİDEN TASARLANMIŞ HİBRİT GÜÇ AKTARMA SİSTEMİ OLACAK
Toyota, elektrikli kullanım için mevcut bir motoru uyarlamadı. Bunun yerine, motoru, hibrit sistemi ve güç elektroniğini tek bir entegre güç aktarma sistemi olarak birlikte geliştirdi. Yeni 1,5 litrelik motorlar baştan itibaren elektrifikasyon için tasarlandı. Seleflerine göre daha küçük ve daha verimli olması bekleniyor. Atmosferik versiyon, Toyota'nın şu anda 1,8 litrelik motoru ve 1,5 litrelik üç silindirli motoru tarafından karşılanan hibrit sistem performans aralığını kapsayacak şekilde tasarlandı.
Motorlar, daha hafif ve kompakt elektrik motorları ve güç kontrol üniteleriyle eşleştirildi. Bu bileşenlerin daha yakın entegre edilmesi, tüm sistemdeki kayıpları azaltmayı amaçlıyor.
YÜZDE 15'TEN FAZLA DAHA İYİ YAKIT EKONOMİSİ SAĞLAYACAK
Toyota, yakıt tüketiminde yüzde 15'ten fazla bir iyileşme hedefliyor. Bu kazanımın, daha düşük mekanik sürtünme, iyileştirilmiş termal yönetim, azaltılmış elektrik kayıpları ve daha düşük aerodinamik dirençten kaynaklanması bekleniyor.