Tren biletlerinde yeni dönem başladı. Yolcuya bildirim gelecek
07.09.2026 12:56
Tren biletlerinde yeni bir dönem başlıyor. Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında "Boş Yer Takip Butonu" hayata geçirildi.
TCDD Taşımacılık AŞ'nin dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni bir uygulama hayata geçirildi.
Artık tren bileti bulamayan yolculara, yer açıldı bildirimi gönderilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Boş Yer Takip Butonu özelliğinin hayata geçirildiğini açıkladı.
Bakan Uraloğlu, yolcuların bilet bulamadıkları trenler için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak trenlerde iade, iptal veya başka nedenlerle yer açıldığında uyarılma talebinde bulunabileceklerini bildirdi.
Uraloğlu, "Bilet bulamayan yolcularımız, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde sistemsel ve otomatik olarak bilgilendirilecek." dedi.
SATIŞ EKRANINI SÜREKLİ TAKİP ETMEYE GEREK KALMAYACAK
Yeni uygulamayla bilet bulamayan yolcuların seyahat etmek istedikleri tren için uyarı talebi oluşturabileceğini kaydeden Uraloğlu, "Bu uygulamayla yolcularımızın bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
BİLET VE FATURALARA DİJİTAL ERİŞİM
TCDD Taşımacılık AŞ'nin e-Belge dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 Eylü itibarıyla e-Bilet ve e-Fatura uygulamalarının da hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, e-Bilet uygulamasıyla yolcuların bilet satın alma işleminin ardından kendilerine gönderilen Yolculuk Bilgilendirme e-postasındaki PDF dokümanda yer alan bağlantı üzerinden e-Biletlerine ulaşabileceğini söyledi.
E-Fatura uygulamasıyla da taşımacılık hizmetlerinden yararlanan müşterilerin faturalarına dijital ortamda erişebileceğini kaydeden Uraloğlu, uygulamanın fatura oluşturma, iletme ve arşivleme süreçlerinde zaman ve maliyet avantajı sağladığını belirtti.