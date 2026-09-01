Trump ile Venezuela arasındaki anlaşma büyük üreticiler arasında endişelere yol açtı

Kaynaklara göre, ABD'nin Venezuela'nın petrol rezervlerinin beşte birine erişim sağlamasına yönelik benzeri görülmemiş anlaşma ve bu anlaşmada Venezuelalı bir iş adamının oynayacağı merkezi rol, ülkedeki potansiyel yatırımları değerlendiren bazı petrol şirketlerinde soru işaretlerine ve tereddütlere yol açıyor.

Beyaz Saray tarafından Pazartesi günü geç saatlerde yayınlanan bir bilgi notunda, özel petrol şirketi North American Blue Energy Partners'ın (NABEP), Venezuela'da yaklaşık 65 milyar varil petrol rezervine sahip 17 petrol sahası için 100 yıllık bir kiralama hakkı alacağı bir düzenleme özetlendi. ABD, ana şirkette yüzde 35 hisse sahibi olacak, petrol üretiminin yüzde 20'sini garanti altına alacak ve kalan üretimin tamamını satın alma konusunda öncelik hakkına sahip olacak.

NABEP , geçmişte Venezuela hükümetiyle yaptığı iş ilişkileri nedeniyle ABD ve Avrupa yetkilileri tarafından soruşturma altına alınan, ancak hiçbir zaman suçlanmayan Venezuelalı işadamı Alejandro Betancourt tarafından kontrol ediliyor. Betancourt daha önce kendisine yöneltilen iddiaları reddetmişti.

"Sözleşme geçişleri konusunda görüşmeler yapan büyük petrol şirketleri ve büyük yabancı şirketler, Betancourt ile aynı masada oturmayacaklarından emin olmak istiyorlar," dedi bu hafta enerji sözleşmelerinin imzalanmasının beklendiği bir etkinlik için hazırlıklarda yer alan bir kişi.

Günde yaklaşık 170 bin varil petrol üreten NABEP, konuya ilişkin yorum taleplerine herhangi bir yanıt vermedi. Beyaz Saray'ın anlaşmanın ayrıntılarını açıklamasının ardından şirket tarafından e-posta yoluyla yapılan açıklamada Betancourt, işlemin hem Venezuelalılar hem de Amerikalılar için büyük fayda sağlayacak potansiyeli ortaya çıkaracağı iddiasında bulundu.