Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor. HGS ödemesinde yeni sistem
15.10.2026 12:55
Son Güncelleme: 15.10.2026 13:31
Sürücüleri yakından ilgilendiren HGS değişikliğiyle birlikte artık sadece ruhsat sahibi e-Devlet üzerinden kendi aracının borcunu ödeyebilecek.
Araç sahibi olan herkesi ilgilendiren Hızlı Geçiş Sistemi'nde değişiklik yapıldı. Uzun yıllardır ayı sistemi kullanan HGS'nin kaçak geçişler için oluşturduğu ödeme ekranı değişti.
Bundan sonraki süreçte kendi aracı dışında başkasının aracının plakasını sorgulayarak ödeme yapılmasının önüne geçildi.
Eskiden istenilen plaka girildiğinde geçiş ihlali varsa ödeme yapılıyordu. Yeni sistemde e-Devlet'e yönlendirerek giriş yapılarak kaçak geçişin olup olmadığı öğreniliyor.
ÖDEME SAYFASINA ULAŞMAK ZORLAŞTI
Ödeme sayfasına ulaşmak için 9 adımda işlem yapmanız gerekiyor.
Tarayıcı üzerinden e-Devlet'e giriş yapılıyor, arama kısmına "Araçlarım" yazılıyor ve gelen listeden ilgili araç seçiliyor. "Geçiş" sekmesi altında otoyol geçiş bilgileri görüntüleniyor. İhlalli geçişiniz varsa borç listesi sıralanıyor. İlgili borç kısmında "Ödeme yap" sekmesi tıklanarak ödeme adımına geçiliyor. Sonrasında kartla ödeme yaparak işlem tamamlanıyor.
Ödeme yapılacak kısım e-Devlet'in mobil uygulamasında bulunmuyor, şu an için sadece web tarayıcısı üzerinden e-Devlet'e giriş yapılarak ihlalli geçişler ödenebiliyor.