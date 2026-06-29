Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor, yeni tedbir alındı, genelge yayımlandı
29.06.2026 12:16
Trafik kazası sonrasında vekalet alarak iş takibi yapıp yüksek komisyon alan kişi ve kurumlar Genelge'yle iş yapamaz hale getirildi.
Trafik sigortalarındaki değer kaybı kaynaklı uyuşmazlıkların asgari seviyeye indirilmesi ve tazminat süreçlerinin etkin, adil ve hızlı bir şekilde yönetilmesi amacıyla hazırlanan eylem planı çerçevesinde yapısal reformlar kararlılıkla hayata geçiriliyor.
Bu kapsamda; eksper hesaplamalarının standartlaştırılması, eksper atamalarında akıllı sisteme geçilmesi ve değer kaybı tazminatının hak sahiplerine herhangi bir ilave başvuru şartı aranmaksızın maddi hasar ile birlikte hesaplanarak ödenmesi şeklinde yakın zamanda üç önemli değişikliğe gidilmişti.
EYLEM PLANININ DÖRDÜNCÜ AŞAMASI DEVREYE GİRDİ
Bu defa, eylem planının dördüncü aşamasında; Kanuna aykırı olarak hasar aracılığı faaliyetinde bulunan ve bu yolla vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren illegal yapıların engellenmesine yönelik yeni bir Genelge yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yapılan düzenlemeyle, söz konusu yapılara yönelik gerekli adli ve idari yaptırımların daha etkin uygulanması suretiyle hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketi ile sonuçlandırılması amaçlanıyor.
BEŞİNCİ AŞAMA DA DEVREYE ALINACAK
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, eylem planının beşinci aşamasında ise vatandaşların kaza ihbarını tek bir merkeze kolay ve süratli bir şekilde iletebilmelerini sağlamak amacıyla, tüm sigorta şirketlerinin entegre olacağı “Ortak Hasar İhbar Merkezi (OHİM)” yakın tarihte devreye alacak.
SEDDK, sigorta hasar tazmin süreçlerini basitleştirerek işlem yükünü azaltıp işlem hızını artıran düzenlemelere devam edeceğini açıkladı.
SİGORTA TAZMİNATLARINI KİMLER ALACAK?
Kaza neticesinde ortaya çıkan tazminat alacağını ancak tazminat alacaklısının kendisi, kanuni temsilcisi veya kanuni temsilcisinin bizzat vekâlet verdiği avukatı tarafından ya da tazminat alacaklısının bizzat vekâlet
vermesi kaydıyla alacaklının eşi, çocukları, annesi, babası, kardeşleri veya bunların avukatı
vasıtasıyla takip edilebilecek. Tazminat alacaklısıyla, hasar sonrasında tazminat alacağına ilişkin her
ne surette olursa olsun iletişime geçilmesi veya tazminatın tahsiline ilişkin tazminat alacaklısına
yapılacak yönlendirmeler de takip işlemleri kapsamında değerlendirilecek.
Tazminat alacağı, sadece tazminat alacaklısının kendisi, kanuni temsilcisi veya avukatı tarafından tahsil edilecek.
TAZMİNATLARIN DEVREDİLMESİ SONLANDIRILDI
Tazminat alacağı, takip veya tahsil yetkisine sahip kişiler de dahil olmak üzere hiç kimseye devredilemeyecek. Tazminat alacağının devrine dair her türlü sözleşme veya işlem kanuna aykırı olup 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu uyarınca kesin olarak hükümsüz sayılacak. Bu hususa ilişkin ilgili Kanunlarda öngörülen idari ve cezai yaptırımlar saklı olacak.
TELEFONLA İRTİBATA GEÇENLER HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULACAK
Genelge'nin diğer maddesinde ise hasara ve/veya tazminat alacaklısına ilişkin verileri 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu, 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak ele geçiren, işleyen ve aktaranlar ile hukuk hizmeti, hasar danışmanlık hizmeti ve benzeri isim, sıfat veya ünvanları kullanarak uzman mütalaa raporu, hasar ve/veya değer kaybı ekspertiz raporu ile maluliyet raporu temini veya trafik kazaları sonrası her türlü tazminat alacağının hak sahiplerine ödenmesinin sağlanacağı söylem veya iddiasında bulunan gerçek veya tüzel kişiler hakkında SEDDK tarafından Cumhuriyet Başsavcılıklarına yazılı başvuruda bulunulacak.