Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor, yeni tedbir alındı, genelge yayımlandı

Bu defa, eylem planının dördüncü aşamasında; Kanuna aykırı olarak hasar aracılığı faaliyetinde bulunan ve bu yolla vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veren illegal yapıların engellenmesine yönelik yeni bir Genelge yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeyle, söz konusu yapılara yönelik gerekli adli ve idari yaptırımların daha etkin uygulanması suretiyle hasar süreçlerinin doğrudan sigorta şirketi ile sonuçlandırılması amaçlanıyor.