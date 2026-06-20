Tüm tabelalar değişecek, bugünden itibaren alkollü içkiye dair yasak başlatıldı
20.06.2026 11:47
Alkollü içki üretenlerin etkinlik ve satış yaptıkları yerlerde marka, amblem, logo, ifade, şekil, isim, işaret ve görselleri kullanılmayacak.
Türkiye genelinde bugünden itibaren alkollü içki üreten, ithal eden ve pazarlayan firmalara dair belli yasaklar getirildi.
Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayanlar, her ne surette olursa olsun hiçbir etkinliğe veya her tür mecrada yapılacak yayın ve paylaşımlara ticaret unvanları ile ürünlerinin marka, amblem, logoları ile ürünlerin arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görselleri kullanarak destek olamayacaklar.
Bununla birlikte alkollü içkilerin veya alkollü içkileri üreten, ithal eden ve pazarlayan firmaların isim, marka, logo, amblemleri ile arz ambalajında yer alan ifade, şekil, isim, işaret ve görseller iş yerlerinin içinde, dışında, vitrinlerinde, satış ünitelerinde ve hiçbir etkinlik alanında bulunduramayacaklar.
FERMENTE VE DİSTİLE AYRIMI GELDİ
Fermente alkollü içki markası, distile alkollü içki markası olarak; distile alkollü içki markası, fermente alkollü içki markası olarak kullanılamayacak.
SATIŞ YERLERİNDEKİ TABELALAR DEĞİŞECEK
Alkollü içki satılan ve halk arasında tekel bayi olarak adlandırılan satış noktalarının tabelaları sarı ya da mavi renkli oluyordu. Bu tabelaların değişmesi gerekecek. Satış noktası içinde bulunan alkollü içkilerin bulunduğu buzdolaplarının üzerindeki markayı çağrıştıran ışıklı tabelaların da değişmesi gerekecek.