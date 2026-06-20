Tüm teşkilatlara dağıtıldı. Haciz, icra ve yakalamalar kaldırılacak, borç yapılandırmada 31 Ağustos'a kadar süre verildi

Yapılandırmadan yararlanmak için ilk taksitin en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. 31 Ağustos 2026 tarihine kadar yapılacak işlemlerde, tecil faiz oranı yüzde 39 yerine yüzde 29 olarak uygulanacak.