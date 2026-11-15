Türk Hava Yolları yeni reklam filmini Tokyo'da tanıttı

Şeker, tanıtımın ardından düzenledikleri basın toplantısında Japon gazetecilerle bir araya geldiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

“Filmin nasıl ortaya çıktığını ve Japonya pazarına verdiğimiz önemi anlattık, gazetecilerin sorularını yanıtladık. Dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu ve Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı olarak insanları ve kültürleri buluşturmaya devam edeceğiz. Filmimizin de hatırlattığı gibi, aramızda ne kadar mesafe olursa olsun, kalpten kalbe bir yol var. Japonya’dan güzel anılarla ayrılırken Sayın Kitano’ya, buluşmamıza katılan Japon basın mensuplarına, çalışma arkadaşlarıma ve iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Dünya daha büyük, keşfet. İyi seyirler.”