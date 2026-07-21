Türk şoförler için yeni vize türü. 3 bin 750 liraya bir yıl geçerli olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü de sivil toplum kuruluşlarına bilgilendirme amaçlı bir yazı gönderdi.

Bu ülkeyle yürütülen temaslarda sürücü vizeleri konusunda yeni adım atıldı.

Bu kapsamda, ilk etapta Suudi tarafınca kara yoluyla taşıma yapacak profesyonel sürücüler için daha önce olmayan bir vize kategorisi oluşturulurken, aracı firma yöntemiyle başvuru şekli, talep edilen evraklar, vize ücretleri, vize türleri (ikili/transit) gibi hususlar belirlendi.

Vize temin eden firmalar taşıma yapmaya başlarken, Bakanlığın yetki belgeli taşımacılık firmaları için kullandığı U-Net otomasyon sisteminde de Suudi Arabistan'a yönelik taşıma sayılarının arttığı belirlendi.