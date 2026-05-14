Türkiye en çok hamburger sipariş etti, ikinci sıradaki de şaşırtmadı
14.05.2026 21:22
Son Güncelleme: 14.05.2026 21:23
Ticaret Bakanlığı verilerine göre eve ya da iş yerine yemek siparişi verenlerin büyük bir çoğunluğu tercihini hamburgerden yana kullandı. Market alışverişinde ise tüketicilere en çok çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalık ürünleri taşındı. İşte detaylar...
Ticaret Bakanlığı kurye ile ulaştırılan teslimatlara ilişkin 2025 yılı raporunu açıkladı.
Hızlı ticaret olarak nitelendirilen bu alandaki faaliyet bir önceki yıla göre; yüzde 55,6 arttı; 388,7 milyar liraya ulaştı.
Yemek sektörü yüzde 69 buçukluk payla hızlı ticarette ilk sırada yer aldı.
Onu yüzde 30 buçuk ile gıda ve süpermarket izledi.
1. HAMBURGER
Yemek kategorisinde en çok sipariş edilen ürün hamburger oldu.
2. PİZZA
Hamburgerden sonra en fazla tercih edilen ürün 17,03 milyar liralık siparişle pizza oldu.
3. TAVUK DÖNER
Ardından 12,56 milyar lirayla tavuk döner geldi.
4. LAHMACUN
Tavuk dönerin ardından ise sırada 6,67 milyar lirayla lahmacun var.
5. IZGARA KÖFTE VE ET YEMEĞİ
Izgara köfte ve et yemeği 5,08 milyar lirayla beşinci sırada yer aldı.
6. ÇİĞ KÖFTE
Çiğ köfte 4,18 milyar lirayla altıncı sırada.
7. TOST-SANDVİÇ
Tost ve sandviç ise 3,9 milyar lirayla tüketicilerin söz konusu kategoride en çok tercih ettiği diğer ürünler arasında yerini aldı.
Hızlı ticaretin e-ticaret içindeki payı da yüzde 8 buçuk olarak kaydedildi. Bu oran 2019 yılında yalnızca yüzde 1 virgül 6'ydı.
Hızlı ticaretin işlem hacmi ve sayısına bakıldığında da sıralama İsranbul, Ankara ve İzmir oldu.