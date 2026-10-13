Türkiye'de de satılıyor. Aksı kopmuştu, 9 bin araç geri çağırıldı
13.10.2026 07:58
Chery, Malezya'da ikinci kez aksın yerinden çıkması nedeniyle Omoda 5 modelini geri çağırdı.
Chery, Malezya'da arka aksın yerinden çıkması sorunu nedeniyle yaklaşık 9 bin adet Omoda 5 crossover modelini geri çağırdı. Bu, daha önce 600 aracın geri çağrılmasının ardından bu modelin bu sorundan etkilenen ikinci örneği. Yerel düzenleyici kurum, modelin yeni kayıtlarını askıya aldı.
Aks kopması olayı Malezya'nın Johor Bahru kentinde meydana geldi. İlginç bir şekilde, benzer bir olay 2024 yılında da yaşanmış ve Chery'yi geri çağırma kampanyası düzenlemeye zorlamıştı. Şirket geri çağırma kampanyasını dün duyurdu.
Chery yetkilileri, olayın 2023 model bir Omoda 5'i kapsadığını ve herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı. Wuhu merkezli otomobil üreticisine göre, Malezya Karayolu Taşımacılığı Departmanı ile derhal bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma, arka aksın arka salıncak kollarındaki bazı kaynak noktalarının yeterli mukavemete sahip olmadığını ortaya koydu. Bu durum, "aşırı koşullar altında" kopma riski yaratıyor. Chery ayrıca, bu tasarıma sahip modellerin üretiminin durdurulduğunu da belirtti.
Otomobil üreticisi, Omoda 5 SUV modelinin 8 bin 878 adedini kapsayan bir geri çağırma programı başlattı. Bu program kapsamında, gerekli görülen parçalar ücretsiz olarak değiştirilecek. Chery ayrıca, 2023 yılında üretilen araçlar için de aynı kontrollerin diğer yabancı pazarlarda başlatıldığını belirtti. Bu arada, Malezya Karayolu Ulaştırma Departmanı, Omoda 5'in Araç Tip Onayını askıya aldı. Bu, teknik inceleme tamamlanana kadar bu modelin yeni tescillerinin kısıtlandığı anlamına geliyor.
Geri çağırma, Omoda 5'in "C ve H varyantlarını" kapsıyor. Ancak Chery, üretim yıllarını belirtmedi. Geri çağırma başvurusu yapılan bu aracın varyantı, Malezya'da 2025 yılında üretimden kaldırılmıştı. Daha önce de belirtildiği gibi, aynı model 2024 yılında benzer bir geri çağırma kampanyasına neden olmuştu ve bu kampanya 600 aracı kapsıyordu.
Omoda 5'in Malezya'daki fiyatı 26 bin 555 - 29 bin 5 ABD doları arasındaydı. 4400/1830/1588 mm boyutlarındaki bu kompakt SUV, 154 beygir gücü ve 230 Nm tork üreten 1,5 litrelik bir motor sunuyordu. İçten yanmalı motor, CVT şanzıman aracılığıyla ön tekerleklere güç aktarıyordu. İlginç bir şekilde, Chery Malezya 10 yıl veya 1 milyon km garanti sunuyordu.