Türkiye'de de satılıyor. Aksı kopmuştu, 9 bin araç geri çağırıldı

Chery yetkilileri, olayın 2023 model bir Omoda 5'i kapsadığını ve herhangi bir yaralanma olmadığını açıkladı. Wuhu merkezli otomobil üreticisine göre, Malezya Karayolu Taşımacılığı Departmanı ile derhal bir soruşturma başlatıldı. Soruşturma, arka aksın arka salıncak kollarındaki bazı kaynak noktalarının yeterli mukavemete sahip olmadığını ortaya koydu. Bu durum, "aşırı koşullar altında" kopma riski yaratıyor. Chery ayrıca, bu tasarıma sahip modellerin üretiminin durdurulduğunu da belirtti.

Otomobil üreticisi, Omoda 5 SUV modelinin 8 bin 878 adedini kapsayan bir geri çağırma programı başlattı. Bu program kapsamında, gerekli görülen parçalar ücretsiz olarak değiştirilecek. Chery ayrıca, 2023 yılında üretilen araçlar için de aynı kontrollerin diğer yabancı pazarlarda başlatıldığını belirtti. Bu arada, Malezya Karayolu Ulaştırma Departmanı, Omoda 5'in Araç Tip Onayını askıya aldı. Bu, teknik inceleme tamamlanana kadar bu modelin yeni tescillerinin kısıtlandığı anlamına geliyor.