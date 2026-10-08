Türkiye'de de satılıyor. Yolda giderken arka aksı koptu

Malezya'nın Johor Bahru kentinde bir Chery Omoda 5 'in arka aksı tamamen koptu. Bu durum, markanın 2024 güvenlik kampanyasının ardındaki yapısal arızayı yansıtıyor gibi görünüyor.

AsiaOne'ın haberine göre, olay, 6 Ekim'de Tebrau City' deki AEON Alışveriş Merkezi yakınlarındaki Jalan Pandan üzerinde meydana geldi. Olay yerinde çekilen fotoğraflar ve araç kamerası görüntülerinde, siyah bir Omoda 5'in arka süspansiyon aksamının, enine burulma kirişi, arka kollar, amortisörler, fren hatları ve her iki yol tekerleği de dahil olmak üzere, şasiden ayrılıp aracın arkasında durduğu görülüyor.

Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Görüntülerde ayrıca arka sağ yolcu kapısında ezikler görülüyor, ancak bunların aks ayrılmasıyla mı yoksa daha önceki bir olayla mı ilgili olduğu henüz net değil.