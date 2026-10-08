Türkiye'de de satılıyor. Yolda giderken arka aksı koptu
08.10.2026 09:55
Son Güncelleme: 08.10.2026 09:58
Trafikte seyir halinde ilerlerken Omoda 5'in arka aksı yerinden çıktı ve araç kullanılamaz hale geldi.
Malezya'nın Johor Bahru kentinde bir Chery Omoda 5'in arka aksı tamamen koptu. Bu durum, markanın 2024 güvenlik kampanyasının ardındaki yapısal arızayı yansıtıyor gibi görünüyor.
AsiaOne'ın haberine göre, olay, 6 Ekim'de Tebrau City'deki AEON Alışveriş Merkezi yakınlarındaki Jalan Pandan üzerinde meydana geldi. Olay yerinde çekilen fotoğraflar ve araç kamerası görüntülerinde, siyah bir Omoda 5'in arka süspansiyon aksamının, enine burulma kirişi, arka kollar, amortisörler, fren hatları ve her iki yol tekerleği de dahil olmak üzere, şasiden ayrılıp aracın arkasında durduğu görülüyor.
Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi. Görüntülerde ayrıca arka sağ yolcu kapısında ezikler görülüyor, ancak bunların aks ayrılmasıyla mı yoksa daha önceki bir olayla mı ilgili olduğu henüz net değil.
2024'TE DE YAŞANMIŞTI
Önceki olay 28 Nisan 2024'te meydana gelmişti. Malezyalı bir sürücünün kullandığı Omoda 5 marka araç, trafikte yavaş ilerlerken arka aks mili kopmuştu.
Bu olay, Malezya Karayolu Taşımacılığı Dairesi (JPJ) tarafından bir soruşturmaya yol açtı ve ardından Chery Auto Malaysia, 600 aracı kapsayan önleyici bir güvenlik kampanyası başlattı. Chery, kampanyayı Mayıs 2024 tarihli güvenlik bildiriminde belgeledi.
Mayıs 2024'te düzenlenen bir teknik bilgilendirme toplantısında, Chery Auto Malaysia Başkan Yardımcısı Lee Wen Hsiang, sorunun temel nedeninin yurtdışındaki bir parça tedarikçisinde ekipman kalibrasyon hatası olduğunu belirtti. Chery'ye göre, bakım sırasında otomatik kaynak ucu değiştirilmişti, ancak yanlış yeniden kalibrasyon, etkilenen arka aks kirişlerinde kaynak penetrasyonunun eksik kalmasına neden oldu.
Chery, 15 Ağustos 2023 tarihinde üretilen sorunlu parçaların 60 adet Omoda 5 araca takıldığını, inceleme kampanyasının ise 14-17 Ağustos tarihleri arasında üretilen arka akslara sahip 600 aracı kapsadığını belirtti.