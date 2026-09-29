Türkiye'nin yeni yerli telefonu geliyor: Üretim yeri Malatya, çıkış tarihi belli oldu

Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefonuna kavuşmasına çok az bir süre kaldı. Savunma sanayinin önde gelen şirketi Aselsan ve Türk Telekom'un girişimiyle üretilecek akıllı telefonda pil ve kamera kısmında yerli mühendisler önemli gelişimler gösterdi.

TTT İnovasyon tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde telefonun üretimi Malatya'da gerçekleştirilecek. 2027'nin ilk yarısında satışa çıkması beklenen telefon için Aselsan donanım ve üretimi üstlenirken Türk Telekom ise yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama çalışmalarını yürütüyor.

Türk Telekom CEO'su Ebrubekir Şahin, telefonun Premium, üst ve orta segmentte olmasını planladıklarını, pil ve kamera performansıyla rekabetçi olacağını belirtti. Şahin, ilk etapta Android işletim sistemiyle satılacak olan telefonun daha sonra yerli işletim sistemi ve yerli çiple geliştirileceğini, bu fazlar arasındaki geçişin de bir yıl arayla planlandığını ve yatırımlarının başladığını ifade etti.