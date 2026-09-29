Türkiye'nin yeni yerli telefonu geliyor: Üretim yeri Malatya, çıkış tarihi belli oldu
29.09.2026 09:56
Aselsan ve Türk Telekom, milyonlarca telefon kullanıcısının tercih edeceği akıllı telefonu üretmek için çalışmalarına hızla devam ediyor.
Türkiye'nin yerli ve milli akıllı telefonuna kavuşmasına çok az bir süre kaldı. Savunma sanayinin önde gelen şirketi Aselsan ve Türk Telekom'un girişimiyle üretilecek akıllı telefonda pil ve kamera kısmında yerli mühendisler önemli gelişimler gösterdi.
TTT İnovasyon tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde telefonun üretimi Malatya'da gerçekleştirilecek. 2027'nin ilk yarısında satışa çıkması beklenen telefon için Aselsan donanım ve üretimi üstlenirken Türk Telekom ise yazılım, içerik, pazarlama, dağıtım ve markalama çalışmalarını yürütüyor.
Türk Telekom CEO'su Ebrubekir Şahin, telefonun Premium, üst ve orta segmentte olmasını planladıklarını, pil ve kamera performansıyla rekabetçi olacağını belirtti. Şahin, ilk etapta Android işletim sistemiyle satılacak olan telefonun daha sonra yerli işletim sistemi ve yerli çiple geliştirileceğini, bu fazlar arasındaki geçişin de bir yıl arayla planlandığını ve yatırımlarının başladığını ifade etti.
TELEFONA İSİM BELİRLENECEK
Akıllı telefon için güçlü, küresel çapta bilinirliği olan marka isminin belirlenmesi bekleniyor. 5 isim önerisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak ve içinden biri seçilecek.
ASELSAN İÇİN BİR İLK DEĞİL
Teknoloji alanında büyük ataklarda bulunan, milyarlarca dolarlık siparişler alan Aselsan, cep telefonu üretimini ilk kez 1997 yılında gerçekleştirmişti. Türkiye'de yeni yaygınlaşmaya başlayan telefonlarla birlikte Aselsan da üretim yapmıştı.
Aselsan 1919'un çalışmaları 1993'te başlamıştı. Telefon, Aselsan tarafından üretilen iki model cep telefonundan biri olmuştu. Aselsan 1919 ile Türkiye o dönem dünyada cep telefonu üreten dokuz ülkeden biri hâline geldi. İlk başta 500 adet üretildi, ilk ihracı Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmuştu.