Türkiye'yle de bağı var. Dev bankanın ikinci en büyük hissedarı ayrılıyor

Belçika, küresel finans krizi sırasında bankalarda biriktirdiği hisselerden kurtulma çabalarını hızlandırıyor; hükümetteki bazı isimler ise BNP Paribas SA'daki yüzde 5,7'lik hissesinin satışına öncelik verilmesi yönünde baskı yapıyor.

Görüşmelere yakın kaynaklara göre, satışın yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenmiyor ve devam eden tartışmalı bütçe görüşmeleriyle bağlantılı olarak görülmüyor. Ancak Başbakan Bart de Wever'in beş partili hükümeti içinde, diğer elden çıkarmaların tamamlanmasının ardından holdingin satılması yönünde bir baskı var.

Belçika'nın hissesinin değeri, BNP'nin mevcut yaklaşık 95 milyar Euro'luk piyasa değerlemesi üzerinden yaklaşık 5,4 milyar Euro (6,1 milyar dolar) civarında.