Ucuza bilet fırsatı. İşte geçerli olduğu yerler

AJet, bagaj hizmetlerinde de indirim yaptı. Yurt dışı kampanyası boyunca uçak altı bagajı satın almak isteyen misafirler, yüzde 30 indirimden yararlanabilecek. AJet’in yurt dışı kampanyasında biletler sadece AJet.com ve AJet Mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.