Unilever küçülmeye gidiyor, hangi markaları devrettiği belli oldu
25.08.2026 17:10
Dünyanın önde gelen hızlı tüketim firmalarından biri olan Unilever, rakipleriyle arasındaki değer farkını kapatmak için gıda sektöründen çekiliyor.
Kuruluşundan bu yana hem gıda hem de kişisel bakım ürünleri pazarlayarak iki sektörde de önemli bir yer edinen Unilever, küçülmeye yönelik bir strateji izleyerek gıda piyasasından tamamen çekilme kararı aldı.
İngiliz üretim ve ticaret devi, daha üstün bir büyüme profiline sahip ayrı bir küresel gıda işletmesi kurma hedefi doğrultusunda ABD merkezli baharat ve sos üreticisi McCormic ile güçlerini birleştirdi.
Mart ayında gerçekleşen bu birleşme anlaşması, hızlı tüketim şirketinin gıda sektöründeki kolu Unilever Foods'u ana hizmetlerinden ayırarak, sadece hijyen ve kozmetik ürünlerine odaklanmaya yönelik girişimlerinin ilk sinyallerini vermişti.
Reuters'ın haberinde yayınlanan verilere göre, yüksek kar marjlı gıda koluna olan bağımlılığından kurtulmayı amaçlayan Unilever, daha hızlı büyüme performansı gösteren temizlik ve kişisel bakım alanlarında faaliyetlerine devam ederken, McCormick ile kurduğu ortak işletmeden gelen hisselerin yaklaşık yüzde 10'una sahip olacak. İşletmenin seyreltilmiş öz sermayesinin yüzde 55'lik payı Unilever'in hissedarlarına, yüzde 35'lik payı ise McCormic'in hissedarlarına verilecek.
Anlaşmaya yönelik bütün işlemlerin, gerekli onayların alınmasına bağlı olarak 2027'nin ortalarında tamamlanması bekleniyor.
UNİLEVER'İN ELİNDE HANGİ MARKALAR KALDI?
Paketli yiyecek üretiminden çekilen şirket, birleşme anlaşması gereğince mayonez, ketçap ve çeşitli sosların üretimini ele aldığı Hellsman ile hazır çorbalar, baharatlar ve yemek setlerinin satışını üstlendiği Knorr markalarını McCormic firmasına devrederken, elinde bulundurmaya devam ettiği domestik ve kişisel temizlik markalarının işletilmesine daha fazla odaklanma tercihinde bulundu.
Unilever'in sahibi olmaya devam ettiği bu markalar arasında, Dove, Clear, Signal, AXE ve Rexona gibi öz bakım ürünlerinin yanı sıra Cif, OMO ve Domestos gibi domestik hijyen ürünlerini üreten işletmeler var.
GIDA KOLUNDAKİ SORUNLAR GEÇEN YILA UZANIYOR
Geçen sene Algida ve diğer dondurma markalarını bağımsızlaştıran Unilever, McCormic ile gerçekleştirdiği birleşme ve devretme işlemlerinin öncesinde, halihazırda dondurma piyasasındaki konumundan feragat etmişti.
Hızlı tüketim şirketi geçen sene, bünyesindeki Ben & Jerry's markasının Filistin'i destekleyen paylaşımları ve dondurma işletmelerindeki kar marjı baskıları gibi çeşitli nedenlerden dolayı 60 milyar dolarlık gelirinin yaklaşık 8-9 milyar dolarlık kısmını oluşturan bu bölümün tamamını kendi kurumsal yapısından ayırarak The Magnum Ice Cream Company (MICC) adındaki ayrı bir firma altında topladı.
Ben & Jerry's markasının kurucuları olan Ben Cohen ve Jerry Greenfield, İsrail'deki işletmesinin yerel bir lisans sahibine satılmasından dolayı 2022'de Unilever'e dava açmıştı. Ancak, New York'ta görevli olan federal bir yargıç şirkete açılan davaların çoğunu reddetmişti.
Zamanında sosyal ve politik konulardaki aktivist görüşleriyle bilinen dondurma markası, İsrail'in işgali altındaki topraklarda ürün satmayı reddetmesi ve Filistin hakkındaki paylaşımlarının sansürlenmesi nedeniyle bağlı olduğu çatı şirketi Unilever ile uzun süren bir çatışma halindeydi.
Geçen sene meydana gelen bölünme işlemlerinin ardından Ben & Jerry's markasını geri almak isteyen Ben Cohen, işletmenin yeni sahibi olan Magnum tarafından reddedildi.
TÜRKİYE'DE REKABET KURUMU SORUŞTURMA AÇMIŞTI
Rekabet Kurumu, 2021 ve 2025 yıllarında Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ hakkında iki farklı soruşturma başlatmıştı.
Şirket hakkında 2021'de yürütülen soruşturma doğrultusunda, Unilever'in çeşitli uygulamalar yoluyla nihai satış noktalarında rakip ürünlerin satışını engellemek suretinden dolayı fiili münhasırlık suçundan 480 milyon 217 bin 217 TL tutarında idari para cezası kesilmişti. Ek olarak, dondurma dolaplarında rakip markaların ürünlerine belirli oranlarda yer ayırma zorunluluğu gibi tedbirler getirilmişti.
Geçen sene ise firmanın, yeniden satış fiyatının tespiti aracılığıyla Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un rekabeti sınırlayıcı anlaşmalara yönelik 4.maddesini ihlal edip etmediğine dair ön araştırma yapılmıştı. Unilever Sanayi ve Ticaret Türk AŞ'nin yanı sıra Mangnum Dondurma AŞ hakkında açılan bu soruşturma güncel olarak devam ediyor.