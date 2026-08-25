Unilever küçülmeye gidiyor, hangi markaları devrettiği belli oldu

Kuruluşundan bu yana hem gıda hem de kişisel bakım ürünleri pazarlayarak iki sektörde de önemli bir yer edinen Unilever, küçülmeye yönelik bir strateji izleyerek gıda piyasasından tamamen çekilme kararı aldı.

İngiliz üretim ve ticaret devi, daha üstün bir büyüme profiline sahip ayrı bir küresel gıda işletmesi kurma hedefi doğrultusunda ABD merkezli baharat ve sos üreticisi McCormic ile güçlerini birleştirdi.

Mart ayında gerçekleşen bu birleşme anlaşması, hızlı tüketim şirketinin gıda sektöründeki kolu Unilever Foods'u ana hizmetlerinden ayırarak, sadece hijyen ve kozmetik ürünlerine odaklanmaya yönelik girişimlerinin ilk sinyallerini vermişti.

Reuters 'ın haberinde yayınlanan verilere göre, yüksek kar marjlı gıda koluna olan bağımlılığından kurtulmayı amaçlayan Unilever, daha hızlı büyüme performansı gösteren temizlik ve kişisel bakım alanlarında faaliyetlerine devam ederken, McCormick ile kurduğu ortak işletmeden gelen hisselerin yaklaşık yüzde 10'una sahip olacak. İşletmenin seyreltilmiş öz sermayesinin yüzde 55'lik payı Unilever'in hissedarlarına, yüzde 35'lik payı ise McCormic'in hissedarlarına verilecek.

Anlaşmaya yönelik bütün işlemlerin, gerekli onayların alınmasına bağlı olarak 2027'nin ortalarında tamamlanması bekleniyor.