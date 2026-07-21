Üniversiteliye aylık 13 bin 750 TL burs müjdesi! Bakanlık başvuru şartlarını ve tarihini açıkladı

Başarı bursu çağrısına, 2025 veya 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilk 100 bin başarı sıralaması içerisinde yer alarak TENMAK tarafından belirlenen 27 lisans programından birine yerleşen lisans öğrencileri başvuruda bulunabilecek.

Başvurular, 1-15 Eylül 2026 tarihleri arasında TENMAK Destek Sistemi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Adaylar, başvuru süreçleri için 'https://girisimci.tenmak.gov.tr/burs' adresini kullanacak. Ayrıca, başvuru sırasında adaylardan lisans kayıt belgesi ile YKS başarı sıralamasını gösteren belge talep edilecek.

Bursiyerler, başvuru koşullarını sağlayan adaylar arasından her bir lisans programı için belirlenen burs kontenjanları esas alınarak belirlenecek. Değerlendirme sürecinde adayların yerleştikleri lisans programındaki YKS başarı sıralamaları dikkate alınacak. Bu nedenle burs almaya hak kazanan adayların başarı sıralaması, her lisans programı için belirlenen burs kontenjanına bağlı olarak farklılık gösterebilecek.

Her lisans programına ayrılan burs kontenjanı ile değerlendirme usul ve esaslarına ilişkin ayrıntılar başvuru ilanında duyurulacak.