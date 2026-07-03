Ünlü bebek mağazasına konkordato. 10 yıldır faaliyet gösteriyordu

Anne ve babaların uğrak noktalarından olan bebek mağazalarından olan BabyMall'a konkordato tedbiri getirildi.

Ankara Batı 1 Asliye Ticaret Mahkemesi, Özelcan Babymall Mağazacılık Dağıtım Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve şirketin sahibi Ahmet Özelcan hakkında üç ay süre ile geçici konkordato mühleti verilmesine karar verdi.

Mühlet içinde borçlu aleyhine Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere borçlu aleyhine hiçbir takip yapılmamasına ve evvelce başlamış takiplerin durdurulmasına, ihtiyatî tedbir ve ihtiyatî haciz kararlarının uygulanmamasına, imtiyazlı alacaklar için haciz yoluyla takip yapılabileceğinin bildirilmesine, mühlet sırasında rehinle temin edilmiş alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabileceğinin veya başlamış olan takiplere devam edilebileceğinin, ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacağının ve rehinli malların satışının gerçekleştirilemeyeceğinin bildirilmesine, yasada borçlular ve alacaklılar açısından açıklanan diğer tüm tedbirlerin uygulanmasına, konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi ve borçluların faaliyetlerine nezaret etmek üzere alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak Hukukçu Sinan Yazıcı, Mali Müşavir Naci Alkan ve İşletmeci Turan Erol'un geçici konkordato komiseri olarak görevlendirilmelerine karar verildi.