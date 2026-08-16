Üretici ve yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. Bakanlık yasakladı, o depolar artık kullanılmayacak

Hububat, Baklagiller ve Yağlı Tohumlar Lisanslı Depo Tebliği’nde yapılan değişikliklerle lisanslı depo işletmelerinin mali yapılarının güçlendirilmesi ve işletme verimliliğinin artırılmasının hedeflendiği belirtilerek, "Bu doğrultuda lisanslı depo işletmelerinin asgari sermaye tutarları artırılırken, depolama kapasiteleri de yükseltiliyor. Yapılan düzenlemelerle lisanslı depoculuk sisteminin daha güçlü, sürdürülebilir ve etkin bir yapıya kavuşturulması, tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik altyapının geliştirilmesi ve sektörün finansal dayanıklılığının artırılması amaçlanıyor. Ticaret Bakanlığı olarak, tarımsal ticaretin sağlıklı ve sürdürülebilir şekilde gelişmesine katkı sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirmeye ve sektörün ihtiyaçları doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verildi.