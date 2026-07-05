Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) muhtaç aylığı ne kadar oldu, zamlandı mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her ay düzenli olarak ödenen muhtaç aylığı alan binlerce engelli vatandaş ile annesi veya babası vefat etmiş yetim çocukların gözü Temmuz zammına çevrilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklaması ve memur maaşlarının yüzde 13,52 oranında artmasının ardından, sosyal yardım ödemeleri de kuruşu kuruşuna yeniden şekillendi. Peki, VGM muhtaç aylığı ne kadar oldu, zamlandı mı?