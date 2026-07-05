Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) muhtaç aylığı ne kadar oldu, zamlandı mı?
05.07.2026 12:28
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından her ay düzenli olarak ödenen muhtaç aylığı alan binlerce engelli vatandaş ile annesi veya babası vefat etmiş yetim çocukların gözü Temmuz zammına çevrilmişti. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıklaması ve memur maaşlarının yüzde 13,52 oranında artmasının ardından, sosyal yardım ödemeleri de kuruşu kuruşuna yeniden şekillendi. Peki, VGM muhtaç aylığı ne kadar oldu, zamlandı mı?
Vakıflar Genel Müdürlüğünce (VGM) yüzde 40 ve üzeri engel oranı bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile yetim veya öksüz çocuklara ödenen muhtaç aylığı tutarı artırıldı. Peki, VGM) muhtaç aylığı ne kadar oldu?
2026 MUHTAÇ AYLIĞI NE KADAR OLDU?
VGM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, 9 bin 89 lira 11 kuruş olarak ödenen muhtaç aylığının yüzde 13,52 artırılarak 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 10 bin 317 lira 96 kuruşa yükseltildiği belirtildi.
YIL SONUNA KADAR BU ÜCRET GEÇERLİ OLACAK
Halihazırda 7 bin 23 vatandaşın yararlandığı hizmette yeni ödeme tutarı, 1 Temmuz-31 Aralık 2026 döneminde geçerli olacak.