Venezuela'nın 100 yıllık tavizine büyük tepki. "Anlaşma yerel yasaları ihlal edebilir"

Washington'daki Atlantik Konseyi'nden David Goldwyn ve Andrea Clabough, 100 yıllık bir imtiyaz fikrinin anayasa çerçevesinde "izin verilebilir olanın sınırlarını zorluyor gibi göründüğünü" söyledi.

Goldwyn ve Clabough, benzer düzinelerce sorunun aynı muhtemel sonuca sahip olduğunu, yani mevcut sözleşme sahiplerinden Venezuela vatandaşlarına ve elbette gelecekteki bir Venezuela hükümetine kadar çeşitli taraflarca yasal itirazlara konu olacağını söylediler.

Siyasetçiler ve uzmanlar, anlaşmanın Venezuela yasalarını ihlal edebileceği başka yollardan da bahsettiler; ancak kamuoyuna açık olan tek bilginin resmi bir sözleşme değil, Beyaz Saray'ın kısa bir bilgilendirme notu olduğu konusunda uyardılar.

Venezuelalı bir petrol yöneticisi, "Bunun ABD'de ya da seçimler olduğunda Venezuela'da mahkemede itiraz konusu olmaması mümkün değil" dedi.

Şimdiye kadar yayınlanan bilgilere göre, devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuela'nın (PDVSA) anlaşmada hiçbir rolü yok. Ancak, şu anda ABD 'de yaşayan Venezuelalı hukuk uzmanı José Ignacio Hernández, anayasanın PDVSA'nın "petrol endüstrisini kontrol etme yetkisine sahip olduğunu" belirttiğini söyledi. Bu durum, ABD'nin eski Venezuela başkanı Nicolás Maduro'yu Ocak ayında yakalamasının ardından çıkarılan hidrokarbon yasasıyla da değiştirilmedi.

"Özel yatırımcılar doğrudan petrol haklarına sahip olamazlar çünkü PDVSA ve iştirakleri için yüklenici olarak hareket etmeleri veya şirketle ortak girişim kurmaları gerekir." diye ekledi petrol yöneticisi.